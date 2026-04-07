قد تظهر بعض العلامات في أجزاء غير متوقعة من الجسم، ما يجعل كثيرين يظنون أنها أعراض بسيطة أو مرتبطة بالإرهاق اليومي، رغم أنها قد تحمل مؤشرات على نقص فيتامين B12.

ويعاني الكثير من الأشخاص من مشكلة التنميل في القدمين أو الإحساس بالوخز المستمر، والتي قد تكون مؤشرا على نقص نقص فيتامين B12 المرتبط بصحة الأعصاب.

كما قد يلاحظ بعض الأشخاص ضعف الإحساس في الأطراف أو الشعور بثقل في القدمين عند المشي، وهي أعراض قد تتطور تدريجيا دون أن ينتبه لها المريض في بدايتها، ما يجعل التشخيص المتأخر أكثر شيوعا.

هل تنميل القدمين علامة على نقص فيتامين؟



وتعليقا على ذلك، قال الدكتور محمود عبد الرحمن، استشاري الباطنة، إن الشعور بالتنميل أو الوخز في القدمين بشكل متكرر قد يكون مرتبطا بنقص فيتامين B12، وهو أحد الفيتامينات الأساسية المسؤولة عن صحة الأعصاب وتكوين خلايا الدم.

وأوضح "عبد الرحمن" في تصريحات لـ"مصراوي" أن نقص هذا الفيتامين يؤدي إلى ضعف في نقل الإشارات العصبية، ما يسبب إحساسا بالخدر أو التنميل في الأطراف، خاصة القدمين واليدين، وقد يتطور الأمر إذا تم إهماله لفترات طويلة.

وأضاف أن بعض الحالات قد تعاني أيضا من صعوبة في الاتزان أو الإحساس بعدم الثبات أثناء الحركة، وهي من العلامات التي تستدعي الانتباه الطبي وعدم تجاهلها.

ما خطورة إهمال نقص إهمال نقص فيتامين B12؟



وأشار إلى أن استمرار الأعراض أو تكرارها بشكل ملحوظ يستدعي إجراء فحوصات دم لتحديد مستوى الفيتامينات، مؤكدا أن إهمال نقص B12 قد يؤدي إلى مضاعفات في الجهاز العصبي على المدى الطويل، تشمل ضعف الأعصاب الطرفية واضطرابات في الإحساس.

ونصح بضرورة الاهتمام بتناول مصادر غذائية غنية بفيتامين B12 مثل اللحوم والبيض ومنتجات الألبان، مع إمكانية اللجوء إلى المكملات الغذائية تحت إشراف طبي في حالات النقص المؤكد، مع أهمية المتابعة الدورية خاصة لدى كبار السن أو النباتيين.

