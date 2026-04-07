تظهر في القدمين.. علامة تحذيرية لنقص فيتامين خطير

كتب : أحمد الضبع

02:00 م 07/04/2026

نقع القدمين

قد تظهر بعض العلامات في أجزاء غير متوقعة من الجسم، ما يجعل كثيرين يظنون أنها أعراض بسيطة أو مرتبطة بالإرهاق اليومي، رغم أنها قد تحمل مؤشرات على نقص فيتامين B12.

ويعاني الكثير من الأشخاص من مشكلة التنميل في القدمين أو الإحساس بالوخز المستمر، والتي قد تكون مؤشرا على نقص نقص فيتامين B12 المرتبط بصحة الأعصاب.

كما قد يلاحظ بعض الأشخاص ضعف الإحساس في الأطراف أو الشعور بثقل في القدمين عند المشي، وهي أعراض قد تتطور تدريجيا دون أن ينتبه لها المريض في بدايتها، ما يجعل التشخيص المتأخر أكثر شيوعا.

هل تنميل القدمين علامة على نقص فيتامين؟


وتعليقا على ذلك، قال الدكتور محمود عبد الرحمن، استشاري الباطنة، إن الشعور بالتنميل أو الوخز في القدمين بشكل متكرر قد يكون مرتبطا بنقص فيتامين B12، وهو أحد الفيتامينات الأساسية المسؤولة عن صحة الأعصاب وتكوين خلايا الدم.

وأوضح "عبد الرحمن" في تصريحات لـ"مصراوي" أن نقص هذا الفيتامين يؤدي إلى ضعف في نقل الإشارات العصبية، ما يسبب إحساسا بالخدر أو التنميل في الأطراف، خاصة القدمين واليدين، وقد يتطور الأمر إذا تم إهماله لفترات طويلة.

وأضاف أن بعض الحالات قد تعاني أيضا من صعوبة في الاتزان أو الإحساس بعدم الثبات أثناء الحركة، وهي من العلامات التي تستدعي الانتباه الطبي وعدم تجاهلها.

ما خطورة إهمال نقص إهمال نقص فيتامين B12؟


وأشار إلى أن استمرار الأعراض أو تكرارها بشكل ملحوظ يستدعي إجراء فحوصات دم لتحديد مستوى الفيتامينات، مؤكدا أن إهمال نقص B12 قد يؤدي إلى مضاعفات في الجهاز العصبي على المدى الطويل، تشمل ضعف الأعصاب الطرفية واضطرابات في الإحساس.

ونصح بضرورة الاهتمام بتناول مصادر غذائية غنية بفيتامين B12 مثل اللحوم والبيض ومنتجات الألبان، مع إمكانية اللجوء إلى المكملات الغذائية تحت إشراف طبي في حالات النقص المؤكد، مع أهمية المتابعة الدورية خاصة لدى كبار السن أو النباتيين.

اقرأ أيضا:

منها الاكتئاب والعدوى.. أعراض تدل على نقص هذا الفيتامين

كنز من الفيتامينات.. خضار أحمر يخفف حدة "الإنفلونزا الخارقة"

ما تأثير تناول فيتامين C على ضغط الدم؟

فيديو قد يعجبك



بسبب حمام مغربي.. فتاة تتهم صاحبة مركز تجميل في المنصورة بصفعها واحتجازها
بسبب حمام مغربي.. فتاة تتهم صاحبة مركز تجميل في المنصورة بصفعها واحتجازها
طعنه أمام باب المستشفى.. تفاصيل الاعتداء على طبيب عظام في الإسكندرية
طعنه أمام باب المستشفى.. تفاصيل الاعتداء على طبيب عظام في الإسكندرية
نجل عبدالرحمن أبو زهرة لـ مصراوي: "للأسف مفيش تحسن في حالة الوالد"
نجل عبدالرحمن أبو زهرة لـ مصراوي: "للأسف مفيش تحسن في حالة الوالد"
ما حكم توزيع الأم ممتلكاتها على الأبناء الذكور وحرمان البنات؟.. أمين الفتوى
ما حكم توزيع الأم ممتلكاتها على الأبناء الذكور وحرمان البنات؟.. أمين الفتوى
بالصور.. رحمة رياض تحتفل بعيد ميلاد ابنتها في لبنان
بالصور.. رحمة رياض تحتفل بعيد ميلاد ابنتها في لبنان

تحذير من الكهرباء: تجنبوا الأحمال الثقيلة لعدم فصل التيار وقفل العداد مسبق الدفع
بالتوقيت الأمريكي.. هل يتلاعب "ترامب" بالأسواق؟ (تحليل بالأرقام)
موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في الدوري المصري والقناة الناقلة
حالة الطقس.. الأرصاد تُعلن سقوط أمطار متفاوتة الشدة على هذه المناطق
"طلعت مش بنتهم".. مفاجأة جديدة في واقعة تعذيب وقتل طفلة ميت شهالة بالمنوفية
الطقس السيئ .. "التعليم" ترد على شائعات تعطيل الدراسة يومي الأربعاء والخميس