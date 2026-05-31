أيام قليلة وينتهي شهر من مهلة الـ6 أشهر الإضافية التي منحتها الحكومة لتقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء وتقنين الأوضاع، وفق القانون رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية.



مهلة 6 أشهر للتصالح على مخالفات البناء

قرر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، منح مهلة إضافية 6 أشهر لتقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء وتقنين الأوضاع، بدأت اعتبارًا من 5 مايو 2026 وتنتهي في نوفمبر 2026، لإتاحة فرصة إضافية للمواطنين لاستكمال إجراءاتهم وتقنين أوضاعهم.

الأوراق المطلوبة للتصالح على مخالفات البناء قبل انتهاء المهلة

تبدأ إجراءات التصالح في مخالفات البناء بالتأكد من إمكانية التصالح على نوع المخالفة، وفقًا للاشتراطات والقواعد المنظمة لذلك، ثم تشمل تقديم الطلب مرفقًا به المستندات التالية:

- صورة بطاقة مقدم الطلب.

- مستند الملكية (عقد - حكم - تخصيص).

- رسوم هندسي معتمد.

- تقرير سلامة إنشائية.

- إيصال سداد جدية التصالح.

- طلب التصالح على النموذج المخصص.