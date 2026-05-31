يعد فرك العينين عند الشعور بالحكة أو الجفاف سلوكا شائعا، إلا أن كثيرين لا يدركون أن هذا التصرف قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة.

لماذا نشعر بالرغبة في فرك العينين؟

تعد الحساسية السبب الأكثر شيوعا لحكة العين، وخاصة ما يعرف بـ"التهاب الملتحمة التحسسي"، وهو التهاب يصيب الغشاء الشفاف الذي يغطي العين نتيجة التعرض لمواد مثيرة للحساسية مثل الغبار أو حبوب اللقاح، وفقا لـ "ساينس ألرت".

ما الأعراض المصاحبة لحساسية العين؟

عادة ما يصاحب هذه الحالة احمرار في العين، وتورم في الجفون، وتهيج مستمر، مما يدفع المصاب إلى فرك عينيه بشكل متكرر.

قد تنتج حكة العين أيضا عن جفاف العين، أو التهاب الجفون، أو الإحساس بوجود جسم غريب داخلها. وفي بعض الحالات، قد يعود السبب إلى تهيج الجلد المحيط بالجفن نتيجة عوامل بيئية أو استخدام العدسات اللاصقة.

أخطر المضاعفات

قد يؤدي فرك العينين المتكرر إلى زيادة خطر الإصابة بالقرنية المخروطية، وهي حالة مرضية تتسبب في ضعف القرنية وترققها تدريجيًا، ما يؤدي إلى تغير شكلها الطبيعي وحدوث تشوش في الرؤية.

تكون القرنية السليمة مستديرة ومنتظمة، أما مع تطور القرنية المخروطية، فتبرز أكثر وتأخذ شكلًا مخروطياً، مما يؤدي إلى ضعف في الرؤية.

يتوفر علاج يعرف بـ"التصالب القرني"، والذي يساعد على تقوية أنسجة القرنية والحد من تدهور الحالة. ومع ذلك، قد يحتاج بعض المرضى إلى استخدام عدسات متخصصة أو إجراء زراعة قرنية في الحالات المتقدمة.

مشكلات أخرى قد يسببها فرك العينين

لا تقتصر أضرار فرك العينين على القرنية المخروطية فقط، إذ قد يؤدي الفرك العنيف إلى خدش سطح القرنية، وهي حالة مؤلمة تتسبب في تشوش الرؤية، وقد تتطلب علاجًا لتجنب حدوث عدوى.

كما قد يؤدي الضغط المتكرر على العين إلى تمزق الأوعية الدموية الصغيرة وظهور نزيف تحت الملتحمة، ما يجعل العين تبدو حمراء بشكل واضح، رغم أن هذه الحالة غالبا ما تختفي تلقائيا خلال أيام.

ومن المشكلات الشائعة أيضا انتقال العدوى، مثل التهاب الملتحمة المعروف باسم "العين الوردية"، خاصة عند لمس العينين بأيد غير نظيفة.

كيف يمكن تخفيف الحكة بأمان؟

ينصح الأطباء باستخدام الدموع الاصطناعية لتخفيف جفاف وتهيج العينين، ويمكن تبريد القطرات في الثلاجة لتعزيز شعور الراحة عند استخدامها.

يساعد تجنب مسببات الحساسية، مثل الغبار وحبوب اللقاح، على تقليل أعراض حساسية العين، إلى جانب استخدام الكمادات الباردة وقطرات العين المخصصة للحساسية.

الإفراط في استخدام القطرات المخصصة لإزالة احمرار العين، لأنها تمنح راحة مؤقتة فقط وقد تسبب آثارا جانبية مع الوقت.

وفي حال استمرار الحكة أو تكرارها بشكل مزعج، يجب استشارة الطبيب فورا لتحديد السبب والحصول على العلاج المناسب.

