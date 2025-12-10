لا تستلقي بعد تناول الطعام.. مخاطر صحية عليك معرفتها

مع تزايد العادات اليومية التي يراها كثيرون "بريئة"، حذرت

خبيرة الجهاز الهضمي، الدكتورة أناستاسيا غوستروس، من عادة شائعة قد تبدو بسيطة لكنها تحمل مخاطر كبيرة على الهضم والصحة العامة، وهي الاستلقاء مباشرة بعد تناول وجبات الطعام الدسمة.

وفقا لموقع gazeta.ru، وتشير الدكتورة غوستروس إلى أن الشعور بالرغبة في الاستراحة بعد تناول الطعام قد يكون طبيعيا، لكن هذه العادة قد تؤدي إلى مشاكل صحية متعددة، أبرزها الارتجاع المعدي المريئي.



وتابعت: "يبطئ الاستلقاء بعد الطعام عملية الهضم، ويعطل حركة التمعج التي تساعد على دفع الطعام وامتصاص العناصر الغذائية بشكل صحيح، ما يسبب ثقل البطن، الانتفاخ، الغثيان، وعدم الراحة".



وتشير غوستروس إلى أن تناول الطعام قبل النوم يمثل خطورة إضافية، إذ يعطل هضم الطعام ويؤثر على النوم، مسببا كوابيس واستيقاظ متكرر وخمول صباحي ورفض تناول الإفطار، ما يؤثر بدوره على النظام الغذائي اليومي.

وتقدم الطبيبة نصائح للحفاظ على الصحة دون التخلي عن الراحة:

-المشي أو الجلوس بعد الطعام: لمدة 20-30 دقيقة لتعزيز حركة الأمعاء.

-تأجيل الاستلقاء: الانتظار ساعة ونصف إلى ساعتين بعد الوجبة قبل الاستراحة.

-تجنب النوم مباشرة بعد الأكل: تناول العشاء قبل النوم بثلاث إلى أربع ساعات.