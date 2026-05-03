استشاري تغذية علاجية: البروتين مكون أساسي لبناء العضلات والوظائف الحيوية

كتب : داليا الظنيني

06:36 م 03/05/2026

أكدت الدكتورة مي صلاح، استشاري التغذية العلاجية وأخصائي الغدد الصماء والسكر بالمعهد القومي للتغذية، أن التوصيات الغذائية العالمية تنصح دائما بالاهتمام بالبروتين الصحي كمكون أساسي للجسم والعضلات.

وأوضحت "صلاح"، خلال مداخلة مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "الساعة 6" على قناة "الحياة"، أن البروتينات الحيوانية الصحية مثل البيض والفراخ والأسماك واللحوم هي الأفضل لأن الجسم يمتصها بشكل أنقى وتساهم في بناء العضلات.

وأشارت استشاري التغذية العلاجية إلى أن مصادر البروتين النباتي مثل البقوليات مفيدة أيضا، لكن البروتين الحيواني أكثر فائدة للجسم.

وشددت على أهمية تناول البروتين الصحي في وجبة الفطار، خاصة للأطفال في مراحل النمو، مؤكدة أن البيض المسلوق أو المطهي بصحة هو خيار ممتاز.

وأضافت دكتورة مي صلاح أن تناول كوب لبن أو زبادي كامل الدسم بجانب البيض يمد الجسم باحتياجاته من الكالسيوم.

ونصحت استشاري المعهد القومي للتغذية بتناول من 2 إلى 3 كوباية لبن أو زبادي يوميا للحصول على الكالسيوم الكافي.

