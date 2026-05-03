شهدت محكمة شبرا الخيمة الابتدائية واقعة مؤلمة، بعدما تعرض المحامي هاني نصحي، 56 عامًا، والمقيم بمدينة قليوب، لحالة إغماء مفاجئة داخل قاعة 10 جنح مستأنف أثناء انعقاد الجلسة، ما أثار حالة من الارتباك بين الحضور.

محاولة إسعاف ونقله إلى المستشفى

وعلى الفور، جرى نقل المحامي إلى الطابق الأرضي داخل المحكمة، وتم استدعاء سيارة إسعاف لنقله إلى المستشفى في محاولة لإنقاذه، وسط تدخل سريع من الحضور وزملائه.

أزمة قلبية مفاجئة تنهي حياته

كشفت التحريات الأولية أن المحامي تعرض لأزمة قلبية حادة أدت إلى وفاته في الحال، رغم محاولات الإسعاف السريعة التي تمت فور سقوطه داخل القاعة.

حالة حزن داخل أروقة المحكمة

جرى نقل الجثمان إلى المستشفى واتخاذ الإجراءات اللازمة، فيما خيمت حالة من الحزن والصدمة بين المحامين ورواد المحكمة الذين تواجدوا وقت الواقعة، وسط أجواء مؤثرة داخل أروقة المحكمة.