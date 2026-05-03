إعلان

أزمة قلبية تنهي حياة محامٍ داخل قاعة المحكمة بشبرا الخيمة

كتب : أسامة علاء الدين

06:31 م 03/05/2026

جثة - أرشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شهدت محكمة شبرا الخيمة الابتدائية واقعة مؤلمة، بعدما تعرض المحامي هاني نصحي، 56 عامًا، والمقيم بمدينة قليوب، لحالة إغماء مفاجئة داخل قاعة 10 جنح مستأنف أثناء انعقاد الجلسة، ما أثار حالة من الارتباك بين الحضور.

محاولة إسعاف ونقله إلى المستشفى

وعلى الفور، جرى نقل المحامي إلى الطابق الأرضي داخل المحكمة، وتم استدعاء سيارة إسعاف لنقله إلى المستشفى في محاولة لإنقاذه، وسط تدخل سريع من الحضور وزملائه.

أزمة قلبية مفاجئة تنهي حياته

كشفت التحريات الأولية أن المحامي تعرض لأزمة قلبية حادة أدت إلى وفاته في الحال، رغم محاولات الإسعاف السريعة التي تمت فور سقوطه داخل القاعة.

حالة حزن داخل أروقة المحكمة

جرى نقل الجثمان إلى المستشفى واتخاذ الإجراءات اللازمة، فيما خيمت حالة من الحزن والصدمة بين المحامين ورواد المحكمة الذين تواجدوا وقت الواقعة، وسط أجواء مؤثرة داخل أروقة المحكمة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

محكمة شبرا الخيمة وفاة محامٍ نقابة المحامين القليوبية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"28 طعنة وسكينة في الجمجمة".. والد "شهد" يروي تفاصيل تعرضها للطعن على يد
حوادث وقضايا

"28 طعنة وسكينة في الجمجمة".. والد "شهد" يروي تفاصيل تعرضها للطعن على يد
السيسي ينعى هاني شاكر: صوت أصيل قدّم إبداعات خالدة في وجدان المصريين
زووم

السيسي ينعى هاني شاكر: صوت أصيل قدّم إبداعات خالدة في وجدان المصريين
تصل لـ35% من إجمالي ثمنه.. كيف تتوزع جمارك الهاتف المستورد؟
أخبار مصر

تصل لـ35% من إجمالي ثمنه.. كيف تتوزع جمارك الهاتف المستورد؟
بعد وفاة هاني شاكر.. أسباب فشل الجهاز التنفسي - تحذير من هذه العلامات
نصائح طبية

بعد وفاة هاني شاكر.. أسباب فشل الجهاز التنفسي - تحذير من هذه العلامات

خسارة كبيرة للساحة العربية".. يسرا تنعى هاني شاكر بكلمات مؤثرة
زووم

خسارة كبيرة للساحة العربية".. يسرا تنعى هاني شاكر بكلمات مؤثرة

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

السيسي ينعى هاني شاكر: صوت أصيل قدّم إبداعات خالدة في وجدان المصريين
لحظة بلحظة.. ليفربول 2 -2 مانشستر يونايتد.. الثاني للشياطين الحمر
سفير مصر لدى فرنسا يكشف إجراءات نقل جثمان الفنان هاني شاكر إلى أرض الوطن
السيسي يوجه بتعزيز الحماية الاجتماعية وتوفير السلع الاستراتيجية للمواطنين
انخفاض الحرارة وأمطار.. الأرصاد تعلن تفاصيل الطقس حتى الجمعة
رابطة الأندية تحدد 20 مايو موعدًا لإقامة الجولة الأخيرة في الدوري
تفاصيل ضبط محامي ضياء العوضي في القاهرة الجديدة