كتبت- آلاء نبيل:

لحم الضأن يعد من المصادر الغذائية الغنية بالبروتين، والحديد، والزنك، وفيتامين ب12، إلا أنه في الوقت نفسه قد يحتوي على نسب مرتفعة من الدهون المشبعة، خاصة في القطع الدهنية، لذلك فإن تأثيره على زيادة دهون البطن أو الكبد لا يعتمد على اللحم وحده، بل يرتبط بالكمية المتناولة، وطريقة الطهي، ونمط النظام الغذائي بشكل عام،

هل يسبب لحم الضأن دهون البطن؟



قال الدكتور معتز القيعي، أخصائي التغذية العلاجية، إن تراكم الدهون في منطقة البطن يحدث نتيجة زيادة إجمالي السعرات الحرارية المستهلكة، سواء كانت من الدهون أو الكربوهيدرات، وبالتالي لا يُعد لحم الضأن سببًا مباشرًا لذلك، وإنما تظهر المشكلة في

الحالات التالية:



1- تناول كميات كبيرة وبشكل متكرر.

2- اختيار قطع تحتوي على نسبة عالية من الشحم.

3- تناوله مع كميات كبيرة من الخبز الأبيض أو الأرز أو المشروبات السكرية والحلويات.

4- قلة النشاط البدني.

أما تناول كميات معتدلة من لحم الضأن قليل الدهن ضمن نظام غذائي متوازن، فعادة لا يؤدي بشكل مباشر إلى زيادة دهون البطن.

هل يساهم في زيادة دهون الكبد؟

أوضح القيعي، أن دهون الكبد ترتبط بشكل أساسي بعوامل مثل، ارتفاع استهلاك السكر والفركتوز، وزيادة الوزن والسمنة، الإصابة بمقاومة الإنسولين، الإفراط في تناول السعرات الحرارية.

ومع ذلك، فإن الإفراط في استهلاك الدهون المشبعة لفترات طويلة قد يسهم في تراكم الدهون في الكبد لدى بعض الأشخاص، خصوصًا في حال وجود عوامل خطورة مثل، السمنة، السكري أو مقاومة الإنسولين، الحالات التي تعاني من ارتفاع الدهون في الدم، وعند الخمول وقلة النشاط البدني، لذلك، فإن الإكثار من تناول لحم الضأن الغني بالدهون قد يكون عاملًا مساعدًا، لكنه ليس السبب الوحيد.



كيف يمكن تناول لحم الضأن بطريقة صحية؟



كشف أخصائي التغذية العلاجية، مجموعة نصائح للاستفادة من لحم الضأن مع تقليل آثاره السلبية، وتشمل ما يلي:

1- اختيار القطع الأقل دهنًا.

2- إزالة الدهون الظاهرة قبل الطهي.

3- أختيار الشوي أو السلق بدلًا من القلي في طريقة الطهي.

4- الإكثار من تناول الخضروات والسلطات معه.

5- الاعتدال في الكمية المتناولة.

6- تقليل تناول المشروبات السكرية والنشويات المكررة.

