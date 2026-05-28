يستعرض عدد من الأطباء المتخصصين في صحة الأسنان والمخ والأعصاب، تأثير مضغ العلكة على صحة الفم والقدرات الذهنية، مع توضيح الاستخدام الصحيح لها والحدود الآمنة لتجنب أي آثار سلبية.

فوائد العلكة لصحة الأسنان

توضح طبيبة الأسنان ناتاليا أخريموشكينا، أن العلكة الخالية من السكر قد تكون مفيدة كوسيلة مساعدة للعناية اليومية بالأسنان، حيث تعمل على تحفيز إفراز اللعاب، مما يساعد على تقليل حموضة الفم والمساهمة في تنظيف بقايا الطعام، لكنها تؤكد أن فائدتها تظل محدودة، وتوصي بمضغها بعد الأكل لمدة لا تتجاوز 10 إلى 15 دقيقة فقط، محذرة من أن الاستخدام المطول قد يسبب إجهاداً لعضلات الفك ومفاصله، نقلاً عن ما ذكرته صحيفة "إزفيستيا".

العلكة لا تغني عن تنظيف الأسنان

وتشدد على أن العلكة لا يمكن أن تحل محل تنظيف الأسنان بالفرشاة والمعجون، لأنها لا تزيل الترسبات والجير، كما أن الأنواع المحتوية على السكر قد تزيد من احتمالات تسوس الأسنان، لذلك توصي بالاعتماد على العناية الفموية التقليدية مرتين يومياً، مع استخدام العلكة كحل مؤقت عند الحاجة فقط.

تأثير العلكة على الدماغ والتركيز

من جانبها، تشير أخصائية الأعصاب يكاتيرينا ديميانوفسكايا إلى أن مضغ العلكة قد ينشط بعض المناطق في الدماغ المرتبطة بالحركة والانتباه، مما يزيد تدفق الدم إلى القشرة الجبهية المسؤولة عن التركيز والتخطيط، وهو ما قد ينعكس في صورة تحسن مؤقت في اليقظة الذهنية.

نتائج مؤقتة لا تغني عن النوم

وتوضح أن هذه التأثيرات مثبتة جزئياً في بعض الدراسات العصبية، حيث لوحظ ارتفاع محدود في تدفق الأكسجين إلى الدماغ أثناء المضغ، إلا أنها تبقى مؤقتة وتزول مع التوقف. كما قد يساعد مضغ العلكة في تحسين التركيز أثناء الأعمال الروتينية أو تقليل الشعور بالنعاس، لكنه لا يُغني عن النوم الكافي، وقد يؤدي إلى تشتت الانتباه عند أداء المهام التي تتطلب تركيزاً عالياً.

مخاطر الإفراط في مضغ العلكة

ويحذر الخبراء من الإفراط في مضغ العلكة، لما قد يسببه من مشكلات مثل صداع التوتر الناتج عن إجهاد عضلات الفك، أو اضطرابات المفصل الفكي الصدغي التي قد تظهر في صورة ألم أو طقطقة عند تحريك الفك. كما لا يُنصح بها لمن يعانون من صرير الأسنان أو مشكلات تآكل الأسنان أو اضطرابات الجهاز الهضمي.

محليات صناعية وتأثيرات جانبية

كما يشيرون إلى أن بعض المحليات مثل السوربيتول والزيليتول قد تسبب اضطرابات هضمية مثل الانتفاخ أو الإسهال عند الإفراط في استهلاكها، إضافة إلى ضرورة تجنبها لدى الأطفال الذين يستخدمون تقويم الأسنان، لتفادي إتلاف الأجهزة التقويمية.

