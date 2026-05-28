أكد زوج السيدة التي لقيت مصرعها بطلق ناري في قرية ميت برة التابعة لمركز قويسنا بمحافظة المنوفية، ثقته الكاملة في زوجته، مشددًا على أنه لا يشكك في سلوكها أو أخلاقها، رغم التفاصيل التي جرى تداولها بشأن الواقعة.

وقال الزوج، في تصريحات لـ مصراوي: "إيمان زوجة شريفة ومحترمة جدًا، وربنا يعوض عليا، ولو فيه حاجة غلط هتكون في كلام السائق نفسه".

زوج ضحية المنوفية يعلق على تفاصيل الواقعة

وأضاف زوج الضحية أنه يثق في جهود الأجهزة الأمنية وبيان وزارة الداخلية، لكنه يرغب في معرفة أقوال السائق كاملة لفهم حقيقة ما جرى خلال الساعات الأخيرة قبل وقوع الجريمة.

وأوضح: "أنا نفسي أعرف أقوال السائق بالنص، ووارد تكون ركبت العربية لأي سبب تاني الله أعلم بيه".

كلمات مؤثرة من زوج الضحية

واختتم الزوج حديثه بكلمات مؤثرة عبّر خلالها عن حزنه الشديد بعد فقدان زوجته، قائلاً: "لله ما أعطى ولله ما أخذ، أنا ماليش أعداء ولا خصومات مع حد، ومسامح زوجتي وبدعيلها ربنا يرحمها ويبدلها دارًا خيرًا من دارها".

