تنطلق يوم السبت، 6 يونيو امتحانات الدور الأول لطلاب الشهادة الثانوية الأزهرية، بمادتي القرآن والحديث لطلاب العلمي، على أن يبدأ طلاب القسم الأدبي، امتحاناتهم يوم الأحد الثامن من الشهر نفسه.

وأنهى قطاع المعاهد الأزهرية، برئاسة الدكتور أحمد خليفة الشرقاوي، الاستعدادات لامتحانات الدور الأول للشهادة الثانوية، التي تعقد في السادس من يونيو المقبل.

وأصدر قطاع المعاهد الأزهرية، تعليماته لرؤساء المناطق بضرورة التنبيه على رؤساء اللجان بمتابعة العملية الامتحانية عن قرب وتذليل أي عقبات تواجه الطلاب أو الملاحظين.

محظورات لجان الثانوية الأزهرية

وشدد قطاع المعاهد الأزهرية علي مجموعة من المحظورات داخل لجان الشهادة الثانوية، وهي كما يلي:

- حظر حيازة ساعات ذكية أو سماعات بلوتوث.

- حظر تناول المشروبات والأطعمة داخل اللجان.

ـ عدم استخدام المحمول داخل اللجان إلا لشيخ المعهد فقط.

ـ عدم التدخين داخل اللجان.

- عدم استخدام الأدوات الشخصية للغير.

- عدم اصطحاب الكتب المدرسية داخل اللجان.

-حظر تجمع أولياء الأمور أو غيرهم في محيط لجان امتحانات الثانوية والتصدي القانوني لأي محاولات للغش.

نظام امتحانات الثانوية الأزهرية

قال مصدر بقطاع المعاهد الأزهرية، إنه لن يتم إجراء أي تعديلات على نظام وأسئلة امتحانات الشهادة الثانوية للعام الدراسي 2026/2025، قائلًا:" لا يوجد داع لتعديل نظام وشكل أسئلة امتحانات الثانوية الأزهرية، إذ تعقد الامتحانات سنويا بالنظام المعتاد وهو "بوكليت"، والذي تم تطبيقه في عام 2017.

وأشار المصدر، إلى أن الأزهر يحرص دوما على عدم تغيير نظام الامتحانات الخاص بالمعاهد لعدم تشتيت الطلاب، وخاصة أنه لا توجد أي أسباب لذلك، لافتا إلى أنه يتم إصدار نماذج من امتحانات بوكليت تجريبية للطلاب على البوابة الإلكترونية للأزهر.