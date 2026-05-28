"بسبب قُبلة".. الجمهور يهاجم شمس البارودي ويطالبها بحذف صورتها مع حسن يوسف

كتب : نوران أسامة

12:44 م 28/05/2026 تعديل في 01:41 م
نشرت الفنانة المعتزلة شمس البارودي صورة أرشيفية نادرة تجمعها بزوجها الفنان الراحل حسن يوسف وهو يُقبلها وسط الأصدقاء، عبر حسابها الخاص على موقع "فيسبوك".

وعلقت شمس على الصورة قائلة: "أثناء استراحة تصوير ونحن في النمسا.. قبلة عابرة التقطها حسين بكر في غفلة منا".
وانهالت عليها التعليقات التي حملت هجوما شديدا من البعض وجاءت:" احذفيها الراجل في دار الحق، شيلي الصورة ميصحش،احنا بنحبك بلاش الصور دي، في أطفال بتتفرج على الصور دي، الله يرحمه، ربنا يهديكي".

رحيل الفنان حسن يوسف بعد مسيرة حافلة من الأعمال الفنية

ورحل الفنان حسن يوسف عن عالمنا في أكتوبر 2024، عن عمر ناهز 90 عاما، بعد مسيرة فنية حافلة قدم خلالها العديد من الأعمال السينمائية والدرامية التي تركت بصمة كبيرة في تاريخ الفن المصري.

ومن أبرز أعماله السينمائية: "أنا حرة"، "شفيقة القبطية"، "الخطايا"، "أصعب جواز"، "القط والسمان"، و"المغامرون الثلاثة".

كما قدم عددا من المسلسلات البارزة، من بينها "ليالي الحلمية"، و"بوجي وطمطم"، و"قضاة عظماء"، و"زهرة وأزواجها الخمسة".

آخر أعمال الفنانة شمس البارودي

وكانت آخر مشاركات الفنانة المعتزلة شمس البارودي في السينما من خلال فيلم "2 على الطريق" عام 1984، والذي شاركت في بطولته أمام الزعيم عادل إمام، قبل أن تعلن اعتزالها الفن وارتداء الحجاب في منتصف الثمانينيات.

