محافظ بورسعيد يوجه بحملة لجمع الكلاب الضالة من الشاطئ والكورنيش

كتب : طارق الرفاعي

02:43 م 28/05/2026
    محافظ بورسعيد يتفقد الشاطئ والكورنيش ١
    محافظ بورسعيد يتفقد الشاطئ والكورنيش
    محافظ بورسعيد يتفقد الشاطئ والكورنيش٤

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، مستوى الخدمات المقدمة بشاطئ بورسعيد والكورنيش، وذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة خلال ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، والحرص على توفير أجواء آمنة ومناسبة للمواطنين والزائرين.

تكثيف الخدمات والنظافة

وتابع محافظ بورسعيد انتظام الخدمات المقدمة على الشاطئ والكورنيش، موجّهًا بتكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات بصورة مستمرة، للحفاظ على الشكل الحضاري والجمالي للمنطقة، مع استمرار المتابعة الميدانية على مدار اليوم.

مواجهة الكلاب الضالة

كما وجه مديرية الطب البيطري بتنفيذ حملة مكثفة لجمع الكلاب من محيط الشاطئ والكورنيش، للحفاظ على سلامة المواطنين ورواد المنطقة، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة بشكل فوري.

وأكد اللواء إبراهيم أبو ليمون أهمية استمرار رفع درجة الاستعداد بكافة القطاعات الخدمية خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، لضمان تقديم أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين.

بعد أزمة صحية مفاجئة.. وفاة رئيس اليمن السابق عبد ربه منصور هادي بالسعودية
