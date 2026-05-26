في الوادي الجديد، لا يمر عيد الأضحى باعتباره مناسبة دينية فقط، بل يتحول إلى مشهد اجتماعي واسع يجمع بين صلاة العيد، وذبح الأضاحي، وتبادل الزيارات، وموائد الطعام التي تحمل خصوصية الواحات، قبل أن ينتقل الأهالي مساءً إلى المزارع والحقول والغرود الرملية في طقوس اعتادتها الأسر والشباب منذ سنوات طويلة.

ما قبل العيد.. تجهيز الساحات والمتنزهات

قبل حلول عيد الأضحى، رفعت محافظة الوادي الجديد جاهزية الساحات العامة والأندية والمتنزهات لاستقبال المواطنين خلال أيام العيد، إذ جهزت الأندية والحدائق والساحات الشعبية مناطق الجلوس والترفيه وملاعب الأطفال، استعدادًا لخروج الأسر عقب انتهاء طقوس الذبح والغداء في أول يوم العيد.

وحرصت حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، خلال اليومين الماضيين، على تفقد عدد من المتنزهات العامة والساحات المخصصة لصلاة عيد الأضحى بمدينة الخارجة، للاطمئنان على جاهزيتها لاستقبال المواطنين، والتأكد من توافر الخدمات ومعايير السلامة والأمان، برفقة اللواء ياسر كمال الدين، رئيس مركز الخارجة، ومحمد فكري، مدير عام الشباب والرياضة.

وشملت الجولة متابعة أعمال النظافة العامة، وصيانة المسطحات الخضراء ومناطق ألعاب الأطفال، ومراجعة إجراءات التأمين والسلامة داخل أندية التعمير ونقابة المهندسين والأطباء، بما يضمن أجواء مناسبة للأسر خلال عيد الأضحى.

صلاة العيد وتوزيع الأضاحي

مع الساعات الأولى من أول يوم العيد، يبدأ أهالي الواحات يومهم بأداء صلاة عيد الأضحى في الساحات والمساجد، ثم يتوجه كثيرون إلى ذبح الأضاحي وتوزيعها وفقًا للشريعة الإسلامية، قبل أن تبدأ الزيارات العائلية بين الأقارب والجيران، وهي عادة يحرص عليها سكان الوادي الجديد باعتبارها جزءًا أصيلًا من طقوس العيد.

وتابعت المحافظ جاهزية ساحة الصلاة بمركز شباب الخارجة، مشددة على توفير الاحتياجات اللوجستية بالتنسيق مع مديرية الأوقاف والوحدة المحلية، ورفع الإشغالات بمحيط المساجد والساحات لتيسير أداء صلاة العيد وتنظيم توافد المواطنين بأمان.

إفطار واحاتى: ممبار وكبدة

وقال محمود عبد ربه، خبير التراث الواحاتي في الخارجة، في تصريحات خاصة لمصراوي، إن أهالي الوادي الجديد يحرصون في إفطار أول يوم العيد على تناول الممبار والكبدة كوجبة رئيسية، باعتبارها من أشهر الأكلات المرتبطة بطقوس عيد الأضحى داخل الواحات.

وأضاف أن هذه العادة لا ترتبط بالطعام فقط، بل تعكس حالة من الدفء العائلي، إذ تجتمع الأسر بعد صلاة العيد والذبح حول مائدة الإفطار، وسط أجواء يغلب عليها تبادل التهاني والزيارات السريعة بين الجيران والأقارب.

الغداء.. محاشي ولحوم مشوية

ولا يكتمل أول يوم العيد في الوادي الجديد دون مائدة الغداء، التي تحتل فيها المحاشي بأنواعها مكانة رئيسية، إلى جانب اللحوم المشوية، خصوصًا لحوم الضأن والعجالي البلدية.

وبحسب مصادر محلية تحدثت لمصراوي، فإن كثيرًا من الأسر تعتبر الغداء هو التجمع الأكبر خلال اليوم، إذ يلتقي أفراد العائلة بعد الانتهاء من توزيع لحوم الأضاحي، وتبدأ التحضيرات مبكرًا لإعداد المحاشي والمشاوي، في مشهد يتكرر داخل منازل الخارجة والداخلة وباقي مراكز المحافظة.

المساء في الأندية والمتنزهات

ومع انكسار موجة الحر مساء أول يوم العيد، تتغير حركة الشوارع في الوادي الجديد، إذ تبدأ الأسر والشباب في الخروج إلى الأندية والمتنزهات والحدائق العامة لقضاء وقت ممتع، خصوصًا للأطفال.

وقال محمد صلاح محمد، موظف من مدينة الخارجة، في تصريحات خاصة لمصراوي، إن الواحاتية يحرصون عقب الغداء على الخروج في جماعات أسرية أو شبابية إلى الأندية والمتنزهات، موضحًا أن هذه الخروجات أصبحت من أبرز مظاهر عيد الأضحى داخل المحافظة.

وأضاف أن الأندية والمتنزهات تمثل خيارًا مهمًا للأسر خلال عيد الأضحى، خاصة مع وجود مساحات مفتوحة ومناطق ألعاب للأطفال، بما يمنح العائلات فرصة للترويح بعد يوم طويل يبدأ بالصلاة والذبح والزيارات.

حفلات الشواء على الغرود والحقول

وفي المساء أيضًا، تتجه بعض الأسر والشباب ناحية شمال الواحة، حيث الغرود الرملية والمزارع والحقول، لتنظيم حفلات الشواء على الفحم، وتناول العشاء في أجواء مفتوحة تمتد أحيانًا حتى الساعات الأولى من صباح ثاني أيام عيد الأضحى.

وأوضح محمد صلاح أن معظم شباب الواحات يفضلون قضاء سهرة أول يوم العيد في حفلات الشواء، سواء على الغرود الرملية أو داخل الحقول أو بجوار الآبار الزراعية، وهي عادة واحاتية قديمة تجمع بين الطعام والهواء المفتوح واللمة العائلية أو الشبابية.

وقال إنه تعكس هذه الطقوس خصوصية الوادي الجديد في الاحتفال بعيد الأضحى، حيث تمتزج العادات الدينية والاجتماعية بالطبيعة الصحراوية، من مائدة الممبار والكبدة صباحًا، إلى المحاشي والمشاوي ظهرًا، ثم الأندية والمتنزهات وحفلات الشواء مساءً.