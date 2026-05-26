سلطت دراسة حديثة الضوء على أهمية فيتامين "د" في دعم الصحة العامة، خاصة دوره في تقوية جهاز المناعة والحفاظ على صحة العظام وتجدد العضلات، مع مقارنة بين تأثير المكملات الغذائية والتعرض الطبيعي لأشعة الشمس.

ويُعد نقص فيتامين "د" من المشكلات الصحية الشائعة عالميا، حيث يعاني منه نحو مليار شخص، خصوصا خلال فصل الشتاء بسبب انخفاض التعرض لأشعة الشمس اللازمة لإنتاج الفيتامين داخل الجسم. ويعتمد الجسم على أشعة الشمس لإنتاج ما يقارب 80% من احتياجاته من هذا الفيتامين، بينما يتم الحصول على النسبة المتبقية من الغذاء.

وفي هذا الإطار، أجرى الباحث إينيكو فرنانديز من جامعة إقليم الباسك الإسبانية، بالتعاون مع جامعة أوربينو الإيطالية، دراسة شملت مجموعة من العدّائين وأشخاصا آخرين لا يمارسون نشاطا بدنيا منتظما.

وخلال الدراسة، تناول بعض المشاركين مكملات فيتامين "د" يوميا لمدة ثمانية أسابيع خلال فصلي الخريف والشتاء، بينما لم يستخدمها آخرون.

وأظهرت النتائج ارتفاع مستويات الفيتامين لدى الأشخاص الذين تناولوا المكملات، إلا أن المفاجأة كانت أن العدّائين الذين لم يستخدموا المكملات سجلوا مستويات قريبة جدا من الأشخاص غير النشطين الذين اعتمدوا على المكملات الغذائية.

ويرى الباحثون أن السبب يعود إلى قضاء العدّائين وقتا أطول في الهواء الطلق وتعرضهم المستمر لأشعة الشمس أثناء ممارسة التمارين.

وأشارت الدراسة إلى أن ممارسة النشاط البدني في الأماكن المفتوحة قد تمثل وسيلة طبيعية فعالة للحد من نقص فيتامين "د"، فضلا عن فوائدها الصحية الأخرى التي لا توفرها المكملات الغذائية وحدها.

وفيما يتعلق بالمناعة، أوضحت النتائج أن مكملات فيتامين "د" قد تساهم في تحسين بعض مؤشرات الجهاز المناعي، مثل زيادة عدد خلايا الدم البيضاء المسؤولة عن مقاومة العدوى، لكنها لا تمنع الإصابة بالأمراض بشكل مباشر.

أما فيما يخص الأداء الرياضي، فلم تظهر الدراسة أي تأثير واضح لمكملات فيتامين "د" على اللياقة البدنية أو قوة العضلات أو القدرة على استهلاك الأكسجين، بعد إجراء اختبارات بدنية متعددة للمشاركين.

وأكد الباحث أن فيتامين "د" لا يعمل كمحفز للأداء الرياضي، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن الأشخاص الذين يمارسون الرياضة بانتظام يتمتعون بلياقة وصحة أفضل بشكل عام.

وخلصت الدراسة إلى أن أفضل وسيلة للحفاظ على مستويات جيدة من فيتامين "د" خلال الشتاء تتمثل في قضاء وقت كاف في الهواء الطلق، ويفضل أثناء ممارسة نشاط بدني خفيف مثل الجري أو المشي لمدة تتراوح بين 20 و30 دقيقة يوميا.