حذر الدكتور معتز القيعي، من الإفراط في تناول المشروبات الغازية، مؤكدًا أنها من أكثر المشروبات التي تؤثر سلبًا على صحة الكبد ومستويات السكر في الدم، خاصة عند استهلاكها بشكل يومي.

وأوضح أخصائي التغذية العلاجية، أن المشروبات الغازية تحتوي على نسب مرتفعة من السكريات والمواد الصناعية، ما يجعلها سببًا رئيسيًا في زيادة احتمالات الإصابة بالكبد الدهني ومرض السكري والسمنة.

وتابع إن الكبد يتأثر بشكل كبير مع الإفراط في تناول المشروبات الغازية، بسبب احتوائها على كميات عالية من سكر الفركتوز، الذي يتحول داخل الجسم إلى دهون تتراكم على الكبد مع الوقت.

وأضاف أن استمرار هذه العادة الغذائية قد يؤدي إلى:

تراكم الدهون على الكبد.

ضعف وظائف الكبد.

زيادة الالتهابات داخل الجسم.

ارتفاع خطر الإصابة بالكبد الدهني.

وأشار إلى أن كثيرا من الأشخاص قد لا يشعرون بأعراض واضحة في البداية، رغم وجود تأثيرات سلبية مستمرة على الكبد.

أن المشروبات الغازية تؤدي أيضًا إلى ارتفاع سريع في مستويات السكر في الدم، بسبب احتوائها على كميات كبيرة من السكريات سريعة الامتصاص.

وأوضح أن الإفراط فيها قد يسبب، مقاومة الإنسولين، وزيادة الوزن، واضطراب مستويات السكر، والشعور بالخمول والإرهاق.

وزيادة خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.

وأضاف أيضًا أن أضرار المشروبات الغازية لا تتوقف عند الكبد والسكر فقط، بل تمتد لتشمل:

اضطرابات الجهاز الهضمي.

الانتفاخ والحموضة.

ضعف صحة الأسنان.

زيادة احتمالات الإصابة بأمراض القلب.

كما حذر من الاعتماد على المشروبات الغازية "الدايت" بشكل مفرط، بسبب احتوائها على محليات صناعية قد تؤثر على الشهية والتمثيل الغذائي.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن الاعتدال في تناول المشروبات السكرية ضروري للحفاظ على صحة الجسم والوقاية من الأمراض المزمنة.

