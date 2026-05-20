يعد الليمون من أكثر أنواع الحمضيات قيمة من الناحية الغذائية، نظرًا لغناه بفيتامين سي ومجموعة واسعة من العناصر والمركبات الحيوية النشطة، كما أنه يستخدم بشكل شائع ضمن الأنظمة الغذائية، خاصة خلال موسم البرد والإنفلونزا، لدوره في دعم الجهاز المناعي وتعزيز صحة الجسم.

ما فوائد الليمون؟

ويحتوي الليمون، إلى جانب فيتامين سي، على فيتامينات مجموعة B، والكاروتين، وفيتامين P، إضافة إلى معادن مهمة مثل النحاس والزنك والمنجنيز والبورون، كما تتميز مركبات الفلافونويد الموجودة في قشر الليمون بخصائص قوية مضادة للأكسدة، بحسب موقع هيلث.

كما أن للليمون خصائص مضادة للالتهابات ومطهرة، كما يساهم في تحسين عملية الهضم، ويعزز امتصاص الحديد من المصادر النباتية، ويساعد كذلك في دعم صحة الجلد والشعر بفضل دوره في تحفيز إنتاج الكولاجين، كما قد يساهم في تقليل الإجهاد التأكسدي في الجسم، إلا أنه لا يُعد علاجًا للأمراض السرطانية المتقدمة.

وإلى جانب فوائده الصحية، يستخدم الليمون في الأنظمة الغذائية للمساعدة على كبح الشهية وزيادة الشعور بالشبع بفضل احتوائه على البكتين، كما يمكن أن يساعد ماء الليمون على تنشيط عملية الهضم، مع ضرورة الحذر لدى الأشخاص الذين يعانون من مشكلات في الجهاز الهضمي.

وفي مجال العناية بالبشرة، يستخدم الليمون أحيانا في مستحضرات التجميل لدعم نضارة الجلد وتحفيز إنتاج الكولاجين، إلا أن الأحماض الطبيعية فيه قد تسبب تهيجا للبشرة لدى بعض الأشخاص، ما يستدعي الحذر أو استشارة مختص قبل الاستخدام.

ويجب تناول الليمون باعتدال، حيث تكفي بضع شرائح يوميا، ويفضل تخفيف عصيره بالماء، كما يمنع أو يحذر استخدامه لدى من يعانون من الحساسية أو أمراض الجهاز الهضمي أو الكلى أو المرارة، وكذلك خلال الحمل والطفولة إلا بعد استشارة طبية.

