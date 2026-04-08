أثبت فريق بحثي بقيادة مؤسسة Fisabio Foundation أن الديرمسيدين "Dermcidin"، وهو ببتيد مضاد للميكروبات يفرزه جسم الإنسان بشكل طبيعي، يمتلك نشاطا مضادا لفيروس الإنفلونزا، ما يضعه في موقع السلاح الطبيعي الأول لمكافحة العدوى.

وفقا لموقع Medical Xpress، وأوضحت دراسة الفريق، أن الأشخاص الذين لا تظهر عليهم أعراض شبيهة بالإنفلونزا لديهم مستويات أساسية أعلى من هذا البروتين، الذي يفرز بشكل مستمر من الغدد العرقية، ويعمل كخط دفاع أول لحماية الجلد من العدوى، ما قد يرتبط بانخفاض قابلية الإصابة بالعدوى.

كيف يمنع الديرمسيدين فيروس الإنفلونزا؟

تعمل هذه الجزيئات عن طريق الارتباط ببروتين الهيماغلوتينين، المسؤول عن دخول الفيروس إلى الخلية، وتحدث تغييرا شكليا في البروتين الفيروسي، ما يضعف قدرة الفيروس على الاندماج مع غشاء الخلية، وبالتالي تعطيل العدوى قبل أن تبدأ.

ما الفرق بينه وبين مضادات الفيروسات التقليدية؟

تستهدف معظم الأدوية المضادة للفيروسات بروتينا آخر يسمى نورامينيداز "neuraminidase"، والذي بدأت تظهر له مقاومة.

وأما الديرمسيدين فيستهدف مناطق شديدة الحفظ في الفيروس لا تتغير تقريبا بين الأنواع الفرعية، ما يجعله قادرا على الدفاع ضد الأنماط المختلفة من الإنفلونزا وربما فيروسات تنفسية أخرى مثل الحصبة والزكام الفيروسي.

أين يوجد الديرمسيدين في الجسم؟

وجد الديرمسيدين ليس فقط في العرق، بل أيضا في نقاط دخول الفيروسات التنفسية مثل البلعوم الأنفي، اللعاب، والدموع.

ووفقا للدكتورة باولا كوريل، تزيد مستويات هذا الببتيد حتى ستة أضعاف لدى الأشخاص الذين لا تظهر عليهم أعراض مقارنة بمن يصابون بالعدوى.

ويشير الباحثون إلى أن الديرمسيدين يمثل مرشحا واعدا لتطوير مضادات فيروسات جديدة تعتمد على جزيئات الجسم الطبيعية، ما قد يقلل من تطور المقاومة ويعزز الفعالية ضد مجموعة واسعة من الفيروسات التنفسية.

