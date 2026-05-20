إعلان

29 حالة بالمستشفيات.. الصحة تكشف تفاصيل الوضع الطبي للحجاج المصريين

كتب : أحمد جمعة

01:26 م 20/05/2026

وزارة الصحة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلنت وزارة الصحة والسكان تقديم 13 ألفاً و486 خدمة طبية من خلال عيادات بعثة الحج الطبية المصرية في الأراضي المقدسة بالمملكة العربية السعودية، وذلك منذ بداية وصول أفواج الحجاج المصريين وحتى مساء الثلاثاء 19 مايو الجاري.

استقرار الحالة الصحية للحجاج المصريين دون رصد أمراض معدية

وأكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الحالة الصحية العامة لجميع الحجاج المصريين في الأراضي المقدسة مستقرة وبخير، ولم يتم رصد أي تفشيات أو انتشار للأمراض المعدية بينهم، وذلك في إطار التنسيق الوثيق والتعاون المستمر مع الجهات الصحية السعودية الشقيقة.

وأضاف الدكتور حسام عبدالغفار أن فرق البعثة الطبية المصرية تواصل عملها على مدار الساعة لتقديم أفضل الخدمات الوقائية والعلاجية، بما يضمن سلامة وراحة الحجاج المصريين.

ومن جانبه، أوضح الدكتور أحمد مصطفى، رئيس البعثة الطبية المصرية للحج، أن إجمالي الخدمات المقدمة يوم الثلاثاء بلغ 1544 خدمة طبية في عيادات مكة المكرمة والمدينة المنورة.

الفرق الطبية تواصل العمل ورعاية 29 حالة بالمستشفيات السعودية

وفيما يخص الحالات التي تتلقى الرعاية في المستشفيات السعودية، أفاد الدكتور أحمد مصطفى بأن إجمالي عدد الحالات المحجوزة حالياً بلغ 29 حالة، منها 20 حالة في مكة المكرمة (11 حالة بالأقسام الداخلية، و5 حالات بالرعاية المتوسطة، و4 حالات بالرعاية المركزة)، و9 حالات في المدينة المنورة (5 حالات بالأقسام الداخلية، و4 حالات بالرعاية المركزة)، بالإضافة إلى حالة تتلقى جلسات الغسيل الكلوي.

وأعرب الدكتور أحمد مصطفى عن خالص التقدير والامتنان للرعاية الطبية المتميزة والدعم السريع والمهني الذي تقدمه المستشفيات السعودية للحجاج المصريين، مما يساهم في تحسن حالاتهم وسرعة تماثلهم للشفاء.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة الصحة حسام عبدالغفار الحج 2025

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

16 لقبا وإنجاز تاريخي.. أليو ديانج يودع الأهلي بعد 7 سنوات
رياضة محلية

16 لقبا وإنجاز تاريخي.. أليو ديانج يودع الأهلي بعد 7 سنوات

أنظمة ADAS.. كيف تعمل وما أبرز السيارات المزودة بها في مصر؟
نصائح

أنظمة ADAS.. كيف تعمل وما أبرز السيارات المزودة بها في مصر؟
ارتفاع الأسعار وتراجع الطلب.. هل يواجه السوق العقاري المصري فقاعة صامتة؟
اقتصاد

ارتفاع الأسعار وتراجع الطلب.. هل يواجه السوق العقاري المصري فقاعة صامتة؟
حقيقة طائرة نقل درع الدوري "بخطين حمر".. مسؤول يحسم الجدل
رياضة محلية

حقيقة طائرة نقل درع الدوري "بخطين حمر".. مسؤول يحسم الجدل
تفاصيل تعديل أسعار تذاكر حفل شيرين عبد الوهاب.. هل تخطت الربع مليون؟
زووم

تفاصيل تعديل أسعار تذاكر حفل شيرين عبد الوهاب.. هل تخطت الربع مليون؟

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

جولة حسم بطل الدوري المصري 2025-2026 (تغطية محدثة بالصور والفيديو)
الموعد والقنوات الناقلة.. كيف تشاهد مباريات الأهلي والزمالك وبيراميدز لحسم الدوري؟
من الأقرب لحسم الدوري؟.. سيناريوهات تتويج الأهلي والزمالك وبيراميدز
الدولار يعود للارتفاع مقابل الجنيه في منتصف التعاملات.. ما السبب؟
تفاصيل حالة الطقس خلال الأيام المقبلة.. انكسار الموجة الحارة