أعلنت وزارة الصحة والسكان تقديم 13 ألفاً و486 خدمة طبية من خلال عيادات بعثة الحج الطبية المصرية في الأراضي المقدسة بالمملكة العربية السعودية، وذلك منذ بداية وصول أفواج الحجاج المصريين وحتى مساء الثلاثاء 19 مايو الجاري.

استقرار الحالة الصحية للحجاج المصريين دون رصد أمراض معدية

وأكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الحالة الصحية العامة لجميع الحجاج المصريين في الأراضي المقدسة مستقرة وبخير، ولم يتم رصد أي تفشيات أو انتشار للأمراض المعدية بينهم، وذلك في إطار التنسيق الوثيق والتعاون المستمر مع الجهات الصحية السعودية الشقيقة.

وأضاف الدكتور حسام عبدالغفار أن فرق البعثة الطبية المصرية تواصل عملها على مدار الساعة لتقديم أفضل الخدمات الوقائية والعلاجية، بما يضمن سلامة وراحة الحجاج المصريين.

ومن جانبه، أوضح الدكتور أحمد مصطفى، رئيس البعثة الطبية المصرية للحج، أن إجمالي الخدمات المقدمة يوم الثلاثاء بلغ 1544 خدمة طبية في عيادات مكة المكرمة والمدينة المنورة.

الفرق الطبية تواصل العمل ورعاية 29 حالة بالمستشفيات السعودية

وفيما يخص الحالات التي تتلقى الرعاية في المستشفيات السعودية، أفاد الدكتور أحمد مصطفى بأن إجمالي عدد الحالات المحجوزة حالياً بلغ 29 حالة، منها 20 حالة في مكة المكرمة (11 حالة بالأقسام الداخلية، و5 حالات بالرعاية المتوسطة، و4 حالات بالرعاية المركزة)، و9 حالات في المدينة المنورة (5 حالات بالأقسام الداخلية، و4 حالات بالرعاية المركزة)، بالإضافة إلى حالة تتلقى جلسات الغسيل الكلوي.

وأعرب الدكتور أحمد مصطفى عن خالص التقدير والامتنان للرعاية الطبية المتميزة والدعم السريع والمهني الذي تقدمه المستشفيات السعودية للحجاج المصريين، مما يساهم في تحسن حالاتهم وسرعة تماثلهم للشفاء.