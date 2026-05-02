لا شك في أن تناول الطعام تجربة يومية عادية، لكن ماذا لو كان ذلك تحت سطح البحر؟ في جنوب النرويج، يقدم مطعم "أندر" تجربة مختلفة تماما، حيث يجمع بين الطبيعة البحرية الخلابة والتصميم الفريد والمأكولات الراقية، ليمنح الزوار لحظات لا تنسى في قلب المحيط.

وبحسب ما ذكره موقع " visitnorway"، إليك تفاصيل أكبر مطعم تحت الماء.

ما الذي يجعل مطعم "أندر" عالميا؟

يقع مطعم "أندر"، الحاصل على نجمة ميشلان، على عمق نحو 5.5 أمتار تحت سطح البحر في جنوب النرويج، ويعد من أكثر المطاعم تميزا في العالم، حيث يتميز بتجربة فريدة تتيح للزوار تناول الطعام وسط أجواء بحرية حقيقية، بعيدا عن المفهوم التقليدي للمطاعم تحت الماء.

أين يقع المطعم وما الذي يميز موقعه؟

يقع المطعم في منطقة لينديسنيس، أقصى جنوب النرويج، وهي منطقة طبيعية خلابة، وعلى الرغم من وجود مطاعم أخرى تحت الماء، فإن هذا المطعم يتميز بتصميمه الذي يجعله أقرب إلى تجربة غوص حقيقية، وليس مجرد مشاهدة عبر أحواض زجاجية.

ما حجم المطعم وما طاقته الاستيعابية؟

يمتد المطعم على مساحة تقارب 500 متر مربع، ويتسع لنحو 90 ضيفا، ما يجعله الأكبر من نوعه في العالم، وساهم تصميمه المميز وديكوراته الداخلية الراقية في شهرته العالمية.

كيف تم تصميم المطعم؟

صممت شركة "سنوهيتا" النرويجية المبنى، مع التركيز على البساطة والوظيفة، الهدف الأساسي كان نقل الزوار إلى قاع البحر بطريقة آمنة ومريحة، مع قدرة المبنى على مقاومة ضغط المياه والأمواج والطقس القاسي، كما أشرفت الشركة على تفاصيل الديكور الداخلي، بما في ذلك الأثاث والألوان.

كيف تبدو تجربة تناول الطعام داخل المطعم؟

يتميز المطعم بجدار زجاجي كبير يتيح رؤية الحياة البحرية مباشرة، حيث يمكن مشاهدة الأسماك وهي تسبح حول المكان، كما تختلف التجربة حسب الطقس والفصول، حيث تضيف الأمواج أو أشعة الشمس لمسات بصرية مميزة.

ما طبيعة الأجواء داخل المطعم؟

تسود أجواء من الدفء والهدوء داخل المطعم، مع استخدام واضح لخشب البلوط المحلي في التصميم الداخلي، ما يمنح المكان طابعا مريحا وأنيقا.

يركز المطعم على المكونات المحلية من جنوب النرويج، حيث يقدم قائمة موسمية تتكون من 10 إلى 12 طبقا، ويعتمد الطهاة على دمج التقاليد المحلية مع التنوع والابتكار لتقديم تجربة طعام متكاملة.

ما أبرز الجوائز التي حصل عليها المطعم؟

نال "أندر" إشادة عالمية واسعة، حيث وصفته مجلة فوربس بأنه من أكثر المطاعم تميزا في العصر الحديث، كما أدرجته ضمن أفضل أماكن تناول الطعام عالميا. وحصل أيضا على نجمة ميشلان وجائزة تصميم عالمية.

