النوم فترة راحة للجسم والعقل، لكن بالنسبة للبعض، يتحول إلى تجربة مزعجة ومخيفة بسبب الهلاوس النومية، هذه الظاهرة تؤثر على حواس الإنسان وتجعله يشعر بما ليس حقيقيا، مثل سماع أصوات غريبة أو الإحساس بوجود شخص بجانبه.

ما هي الهلاوس النومية؟

في هذا الصدد، أشار الدكتور وليد هندي، استشاري الصحة النفسية في تصريح لـ"مصراوي"، إلى أن الهلاوس النومية هي تجارب حسية غير واقعية تحدث أثناء النوم أو عند الانتقال بين النوم واليقظة، يشعر المصاب وكأن هناك شخصا يراقبه أو يلمسه، أو يسمع أصواتا غير موجودة، أو يشم روائح وهمية.

هذه الهلاوس تشمل الإحساس بالسقوط، الطيران، أو حتى شعور بشيء يتحرك على الجلد كالنمل.

من الأكثر عرضة للهلاوس النومية؟

تحدث الهلاوس النومية بشكل أكبر بين المراهقين والشباب، وتظهر لدى النساء أكثر من الرجال في بعض الحالات. الأعراض تشمل:

سماع أصوات غريبة أو أصوات أشخاص يتحدثون بجانب المصاب.

الإحساس بوجود شخص في الغرفة أو بمراقبته.

الإحساس بحركات غريبة على الجسم أو شعور بالانزلاق أو الطيران.

ما الفرق بين الهلاوس النومية والأحلام؟

أوضح الطبيب أن الفرق الأساسي يكمن في الواقعية:

الهلاوس النومية يشعر الإنسان بأنها حقيقية ولا يستطيع التفريق بينها وبين الواقع.

بينما الأحلام يعرف الشخص أنه يحلم، وتحدث عادة في مرحلة النوم العميق مع حركة العين السريعة (REM).

ما أسباب الهلاوس النومية؟

هناك عدة عوامل قد تؤدي إلى ظهور الهلاوس النومية، منها:

التوتر والضغوط النفسية والأرق.

اضطرابات الشخصية أو الوسواس القهري.

تناول بعض الأدوية التي تسبب الهلوسة.

أمراض مثل الصرع، الزهايمر، واضطرابات الذاكرة.

ما مضاعفات الهلاوس النومية؟

يمكن أن تؤدي الهلاوس النومية إلى مشاعر قوية من الفزع والخوف، وصعوبات في التنفس، والسقوط من السرير، ما يزيد خطر الإصابات.

كيف يمكن التخفيف من الهلاوس النومية؟

للتقليل من هذه الظاهرة المزعجة، ينصح باتباع بعض الطرق، وتشمل:

عدم البقاء لفترات طويلة في غرفة النوم قبل النوم.

إدارة التوتر والضغوط النفسية بطرق صحية.

تناول الأدوية الموصوفة فقط تحت إشراف طبيب مختص.

