تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المصرية لإعلان أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة للعام الدراسي 2026، إلى جانب تحديد مقار اللجان الامتحانية، حيث سيتمكن الطلاب من الاستعلام عنها إلكترونيًا من خلال الموقع الرسمي للوزارة، من هنا

ومن المقرر أن يؤدي طلاب الثانوية العامة بالنظام الجديد امتحاناتهم وفق الجدول المعلن، حيث تبدأ الاختبارات يوم الأحد بمادتي التربية الدينية والتربية الوطنية، ثم الثلاثاء 23 يونيو بمادة اللغة الأجنبية الثانية.

وتستكمل الامتحانات يوم الأحد 28 يونيو بمادة اللغة العربية، ويوم الخميس 2 يوليو بمادتي الكيمياء لشعبة العلمي والجغرافيا للشعبة الأدبية، ثم الأحد 5 يوليو بمادة اللغة الأجنبية الأولى.

كما يؤدي الطلاب امتحان الفيزياء للشعبة العلمية والتاريخ للشعبة الأدبية يوم الخميس 9 يوليو، ويعقبها امتحان الرياضيات البحتة يوم الأحد 12 يوليو.

وتختتم الامتحانات يوم الخميس 16 يوليو، حيث يؤدي طلاب الشعبة الأدبية امتحان الإحصاء، وطلاب شعبة علمي علوم امتحان الأحياء، وطلاب علمي رياضة امتحان الرياضيات التطبيقية