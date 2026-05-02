لم يتوقع أهالي قرية شرويدة التابعة لمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، أن تتحول مشادة عابرة بين شقيقين إلى جريمة قتل مأساوية تنتهي بسفك الدماء داخل أسرة واحدة.

ففي صباح أحد الأيام، كان محمد يجلس داخل منزله محاولًا تدبير أمور يومه، حين دخل عليه شقيقه الأصغر السيد، العاطل عن العمل، والذي اعتاد طلب المال منه. لم يكن المبلغ كبيرًا، إذ طلب 130 جنيهًا لشراء علبة سجائر.

رفض محمد إعطاء شقيقه المال، ربما بسبب ضيق الحال أو نتيجة تكرار الطلبات، لتتحول الكلمات القليلة بينهما إلى مشادة كلامية، أشعلت الغضب داخل نفس الأخ الأصغر.

خلاف مالي يتحول إلى جريمة قتل

غادر السيد المكان، لكن الغضب لم يفارقه، وتحولت الفكرة داخله إلى نية ثم إلى قرار مأساوي. أحضر ساطورًا وعاد إلى شقيقه.

وبمجرد أن رآه محمد، أدرك خطورة الموقف، فحاول الهرب مسرعًا، إلا أن الأرض خانته بعدما تعثر وسقط أرضًا، ليتمكن منه شقيقه ويوجه إليه عدة طعنات متتالية دون رحمة، حتى سقط غارقًا في دمائه.

وهكذا تحول خلاف على 130 جنيهًا إلى جريمة قتل مكتملة الأركان، بعدما أنهى المتهم حياة شقيقه الأكبر في مشهد صادم لأهالي القرية.

أولى جلسات المحاكمة أمام جنايات الزقازيق

واليوم السبت، نظرت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار عادل هلال رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أحمد سمير سليم، وسامح السيد لاشين، وإسلام أحمد سرور، وسكرتارية أحمد غريب، أولى جلسات محاكمة شاب متهم بقتل شقيقه الأكبر بسبب خلافات مالية بينهما بدائرة مركز الزقازيق.

وتعود تفاصيل القضية رقم 20349 لسنة 2025 جنايات مركز الزقازيق، والمقيدة برقم 3710 لسنة 2025 كلي جنوب الزقازيق، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهم «السيد غ.ح.م.ال»، 39 عامًا، عاطل ومقيم بقرية شرويدة التابعة لمركز الزقازيق، إلى المحاكمة الجنائية؛ لاتهامه بقتل شقيقه المجني عليه «محمد غ.ح.م»، إثر خلافات مالية بينهما.

أمر الإحالة يكشف تفاصيل الجريمة

وجاء في أمر الإحالة أن المتهم قتل المجني عليه عمدًا مع سبق الإصرار، بعدما بيت النية وعقد العزم على ارتكاب الجريمة، وأعد سلاحًا أبيض «ساطور» للتعدي على شقيقه.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهم توجه إلى المجني عليه، وما إن أشهر السلاح حتى حاول الأخير الهرب، إلا أنه تعثر وسقط أرضًا، فتمكن المتهم منه وانهال عليه بعدة ضربات متفرقة في جسده قاصدًا إزهاق روحه، بسبب رفضه إعطاءه 130 جنيهًا لشراء علبة سجائر، ما أسفر عن إصابته بإصابات أودت بحياته، وفقًا لما ورد بالتحقيقات.