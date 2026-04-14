نوع طيور يرسم لوحات ساحرة في بحيرة تركية "صور مذهلة"

تكشف الطبيعة عن لوحات فنية رائعة ترسمها طيور الفلامنجو كواحدة من أكثر الكائنات سحرا، خاصة عندما تتجمع بأعداد كبيرة في موائلها الطبيعية.

طيور الفلامنجو تصل إلى بحيرة "أكياتان" بولاية أضنة جنوب تركيا، خلال هجرتها الموسمية، مستفيدة من وفرة الغذاء، ومتخذة منها محطة للراحة بعد رحلات طويلة.



صور رائعة لـ طيور الفلامنجو



وبحسب شبكة CNN، التقط المصور التركي حنيفي كوتش صورا مذهلة في بحيرة "أكياتان"، من خلال استخدام طائرة "درون"، إذ وثق انتشار طيور الفلامنجو عبر الأراضي الرطبة.

ورغم أن هذه اللقطات أخذت على فترات متباعدة، فإنها تشترك في عناصر بصرية متناغمة، حيث يتداخل ضوء الشمس مع المياه وحركة الطيور، خاصة عند الغروب، لينتج مشهدا أشبه بالحلم.

ووصف كوتش هذه اللحظات بأنها تحمل طابعا هادئا، حيث تمتزج الألوان بانسيابية تمنح المكان إحساسا بالخلود، كما تظهر الصور مدى هشاشة هذه النظم البيئية، إذ تتأثر بشكل مباشر بالتغيرات في مستويات المياه والعوامل البيئية المختلفة.



إبراز جمال الطبيعة



وأوضح المصور أن هدفه من هذه الأعمال هو إبراز جمال الطبيعة والتوعية بضرورة الحفاظ عليها، كما أشار إلى أن التصوير في مثل هذه البيئات يتطلب مهارة خاصة، نظرا للتغيرات السريعة في الإضاءة والرياح والرؤية، لا سيما عند التصوير من الجو.



صور تعبر عن تقدير الطبيعة



واختتم حديثه بالإشارة إلى أن هذه الصور لا توثق لحظات عابرة فحسب، بل تعبر أيضا عن الصبر والتقدير العميق للطبيعة، إذ تعلم هذه التجربة المصور دقة الملاحظة وفهم إيقاع الحياة البرية.

