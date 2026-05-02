أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم"كاف" عن موعد النسخة المقبلة من بطولة كأس الأمم الأفريقية والتي من المقرر أن تقام في دول كينيا وأوغندا وتنزانيا خلال عام 2027.

وقال كاف في بيان رسمي، إن المباراة الافتتاحية ستقام يوم 19 يونيو من العام المقبل فيما سيكون النهائي يوم 17 يوليو، دون تحديد الدولة التي ستقام فيها المباراة النهائية أو حتى لقاء الافتتاح.

ومن المقرر أن تقام قرعة أمم أفريقيا يوم 18 مايو الجاري بمشاركة 48 منتخبا من ضمنهم الدول المستضيفة التي ضمنت الصعود للبطولة في جميع الحالات.

ووفقا لبيان كاف، فإن تصفيات أمم أفريقيا ستبدأ يوم 21 سبتمبر المقبل وتنتهي 30 مارس 2027، إذ من المقرر ان تقام مواعيد مباريات التصفيات كالتالي:

الجولتين الأولي والثانية : من 21 سبتمبر إلي 6 أكتوبر

الجولتين الثالثة والرابعة : من 9 نوفمبر إلي 17 نوفمبر

الجولتين الخامسة والسادسة : من 22 مارس 2027 إلي 30 مارس من نفس العام.

