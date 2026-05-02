الدوري الإنجليزي

أرسنال

19:30

فولهام

الدوري الإسباني

أوساسونا

22:00

برشلونة

الدوري الفرنسي

نانت

3 0
16:00

مارسيليا

الدوري الفرنسي

باريس سان جيرمان

18:00

لوريان

بالمستندات.. محامي زيزو يرد على المستشار القانوني للزمالك

كتب : هند عواد

04:50 م 02/05/2026

زيزو لاعب الزمالك (5)

رد أشرف عبد العزيز، محامي أحمد سيد زيزو، لاعب الأهلي الحالي الزمالك، على تصريحات المستشار القانوني للزمالك، بشأن أزمة اللاعب والنادي.

ويطالب زيزو الزمالك، فريقه السابق، بدفع أكثر من 80 مليون جنيه، نظير مستحقاته المتأخرة لدى النادي، فيما قدم النادي شكوى ضد اللاعب لتغيبه عن التدريبات.

محامي زيزو يرد على الزمالك

كتب أشرف عبد العزيز، على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "فوجئت بكلام الزميل والصديق المحترم مع أونكل أبو المعاطي زكي أنه بيقول إن زيزو لو قرر له اتحاد الكره مستحقات هيعتزل المحاماة، لا متقولش كده المحاماة تخسر كتير، تبقى أعزمني اليوم ده".

وقال كمال شعيب، في تصريحات عبر "بودكاست الأسطورة"، إن ملف زيزو من الملفات المعقدة، لارتباطه بمنظومة القيم داخل النادي وجماهيره، مشيرا إلى أنه سيعتزل المحاماة حال خسارة القضية.

خطاب زيزو لاتحاد الكرة (1)خطاب زيزو لاتحاد الكرة (2)

ونشر أشرف عبد العزيز، صورا من خطابه لاتحاد الكرة المصري، للإحاطة بما حدث في الشكوى المقدمة وسبب التأخير في إصدار القرار، وعلق: "رداً علي الأستاذ الزميل المحترم وتحدثه في الاعلام عن شكوي زيزو، شروط إضافية، طلب للاتحاد الكرة لإفادتنا عن ما تم في الشكوى وسبب التأخير في إصدار القرار، للعلم والإحاطة".

بيكهام يثير الغضب في الأهلي واتجاه لمعاقبته.. تفاصيل

بعد 13 عاما.. حسين الشحات يكرر لقطة وداع أبو تريكة للأهلي

آخر تطورات الحالة الصحية للمخرج محمد فاضل.. المهن التمثيلية ترد- خاص
آخر تطورات الحالة الصحية للمخرج محمد فاضل.. المهن التمثيلية ترد- خاص

مسرح و تليفزيون

متجاوزة الكونجرس.. أمريكا توافق على صفقات سلاح ضخمة لإسرائيل والخليج
أخبار العقارات

أخبار المحافظات

