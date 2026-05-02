مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

أرسنال

- -
19:30

فولهام

الدوري الإسباني

أوساسونا

- -
22:00

برشلونة

الدوري الفرنسي

نانت

- -
16:00

مارسيليا

الدوري الفرنسي

باريس سان جيرمان

- -
18:00

لوريان

جميع المباريات

بعد ثلاثية الأهلي في المهدي.. هل يعود عواد لحراسة مرمى الزمالك؟

كتب : مصراوي

02:16 م 02/05/2026

المهدي سليمان أمام الأهلي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

استقر معتمد جمال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على استمرار المهدي سليمان في حراسة عرين الأبيض، خلال المباراتين المقبلتين.

وخسر الزمالك من الأهلي بنتيجة 3-0، في مباراة القمة التي جمعتهما مساء أمس، في الجولة الخامسة من مرحلة التتويج بالدوري المصري الممتاز.

خاض المهدي سليمان، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أولى مبارياته في القمة أمام الأهلي، مساء أمس، واستقبلت شباكه 3 أهداف.

وتصدى المهدي سليمان لركلة جزاء من محمود حسن تريزيجيه، كذلك 3 فرص محققة للأهلي، وبلغت لمساته في اللقاء 25 لمسة.

قال مصدر لمصراوي: "المهدي سليمان مستمرا في حراسة مرمى الزمالك لنهاية الموسم، وذلك في مباراتي سموحة وسيراميكا كليوباترا".

ويستعد الزمالك لمواجهة سموحة وسيراميكا كليوباترا، في الجولتين السادسة والسابعة من الموسم الحالي بالدوري المصري.

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 50 نقطة، متساويا مع بيراميدز الوصيف، ومتفوقا على الأهلي صاحب المركز الثالث بـ3 نقاط.

المهدي سليمان الأهلي الزمالك محمد عواد

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع بمنتصف تعاملات السبت
اقتصاد

سر ظهور رسالة "غير مستحق" عند صرف المقررات التموينية
أخبار مصر

تحرك قانوني جديد من دفاع سيد مشاغب للطعن على الحبس
حوادث وقضايا

البترول: تراجع مديونية الشركاء إلى 714 مليون دولار.. وخطة الوصول إلى صفر
اقتصاد

بعد شهرين من حرب إيران.. من هم الفائزون والخاسرون؟
شئون عربية و دولية

أخبار

المزيد

