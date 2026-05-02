بعد ثلاثية الأهلي في المهدي.. هل يعود عواد لحراسة مرمى الزمالك؟

استقر معتمد جمال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على استمرار المهدي سليمان في حراسة عرين الأبيض، خلال المباراتين المقبلتين.

وخسر الزمالك من الأهلي بنتيجة 3-0، في مباراة القمة التي جمعتهما مساء أمس، في الجولة الخامسة من مرحلة التتويج بالدوري المصري الممتاز.

المهدي سليمان أمام الأهلي

خاض المهدي سليمان، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أولى مبارياته في القمة أمام الأهلي، مساء أمس، واستقبلت شباكه 3 أهداف.

وتصدى المهدي سليمان لركلة جزاء من محمود حسن تريزيجيه، كذلك 3 فرص محققة للأهلي، وبلغت لمساته في اللقاء 25 لمسة.

هل يعاقب الزمالك المهدي سليمان بعد القمة؟

قال مصدر لمصراوي: "المهدي سليمان مستمرا في حراسة مرمى الزمالك لنهاية الموسم، وذلك في مباراتي سموحة وسيراميكا كليوباترا".

ويستعد الزمالك لمواجهة سموحة وسيراميكا كليوباترا، في الجولتين السادسة والسابعة من الموسم الحالي بالدوري المصري.

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 50 نقطة، متساويا مع بيراميدز الوصيف، ومتفوقا على الأهلي صاحب المركز الثالث بـ3 نقاط.

