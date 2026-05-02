حددت محكمة القاهرة الاقتصادية، جلسة 13 مايو الجاري، أولى جلسات محاكمة بدر عياد، في واقعة اتهامه بسب وقذف المطرب الشعبي عمر كمال.

تفاصيل اتهام بدر عياد بسب عمر كمال

وكشفت أوراق الدعوى أن النيابة العامة وجهت للمتهم 6 اتهامات، من بينها السب والقذف والتشهير والتنمر، إلى جانب إرسال رسائل بكثافة للمجني عليه دون رضاه، ونشر أخبار كاذبة عنه، وإنشاء حساب على مواقع التواصل الاجتماعي بقصد ارتكاب تلك الجرائم.

وأوضحت التحقيقات أن هذه الأفعال تشكل جرائم معاقبًا عليها وفق مواد قانون العقوبات، وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وقانون تنظيم الاتصالات.

بلاغ عمر كمال ضد المتهم

وكان المطرب عمر كمال قد تقدم ببلاغ رسمي إلى جهات التحقيق، اتهم فيه بدر عياد بالسب والتشهير به عبر مواقع التواصل الاجتماعي.



