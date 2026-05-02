قرار قضائي بشأن بدر عياد في اتهامه بسب وقذف عمر كمال

كتب : أحمد عادل

06:00 م 02/05/2026

حددت محكمة القاهرة الاقتصادية، جلسة 13 مايو الجاري، أولى جلسات محاكمة بدر عياد، في واقعة اتهامه بسب وقذف المطرب الشعبي عمر كمال.

وكشفت أوراق الدعوى أن النيابة العامة وجهت للمتهم 6 اتهامات، من بينها السب والقذف والتشهير والتنمر، إلى جانب إرسال رسائل بكثافة للمجني عليه دون رضاه، ونشر أخبار كاذبة عنه، وإنشاء حساب على مواقع التواصل الاجتماعي بقصد ارتكاب تلك الجرائم.

وأوضحت التحقيقات أن هذه الأفعال تشكل جرائم معاقبًا عليها وفق مواد قانون العقوبات، وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وقانون تنظيم الاتصالات.

وكان المطرب عمر كمال قد تقدم ببلاغ رسمي إلى جهات التحقيق، اتهم فيه بدر عياد بالسب والتشهير به عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

