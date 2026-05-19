لماذا يتكرر السعال والزكام؟ عوامل خفية في منزلك قد تكون السبب

كتب : سيد متولي

10:00 م 19/05/2026

قد لا يكون السعال المتكرر أو نزلات البرد المتلاحقة مجرد عدوى موسمية عابرة، بل قد يرتبط بعوامل خفية داخل المنزل والبيئة المحيطة، مثل ضعف التهوية، والرطوبة، وتراكم مسببات الحساسية.

ووفقا لتقرير نشره موقع TheHealthSite، فإن العديد من هذه العوامل قد تظل غير ملحوظة لكنها تؤثر بشكل مباشر على صحة الجهاز التنفسي.

أين وكيف تنتشر الفيروسات المسببة لنزلات البرد؟

تنتشر الفيروسات المسببة لنزلات البرد بسهولة في الأماكن المغلقة مثل المنازل، والمدارس، والمكاتب، ووسائل النقل، كما يمكن أن تبقى على الأسطح لفترات طويلة مثل الهواتف، ومقابض الأبواب، وأجهزة التحكم، ومع ضعف نظافة اليدين، تزداد فرص انتقال العدوى، ما يؤدي إلى التهابات متكررة في الحلق والممرات التنفسية، ويجعل الشخص يشعر بعدم التعافي الكامل.

هل الرطوبة والعفن داخل المنزل يسببان السعال والزكام؟

الجدران الرطبة والزوايا سيئة التهوية توفر بيئة مثالية لنمو العفن، خاصة في المناطق المغلقة، وتؤدي جراثيم العفن إلى تهيج الأنف والرئتين، مسببة العطس والسعال واحتقان الأنف، كما أن ضعف التهوية يزيد من تراكم الغبار والمواد المسببة للحساسية داخل المنزل.

الأدوات المنزلية غير النظيفة قد تسبب السعال

تراكم الأتربة والعث على الستائر، وأغطية الوسائد، والمفروشات، وفلاتر التكييف، قد يتحول إلى مصدر دائم للحساسية، ومع إهمال التنظيف المنتظم، تزداد احتمالية ظهور أعراض مثل السعال والزكام، خاصة لدى الأطفال وكبار السن ومرضى الربو.

هل الحيوانات الأليفة تسبب السعال؟

رغم فوائد تربية الحيوانات الأليفة، إلا أنها قد تكون مصدرا لمسببات الحساسية مثل وبر الجلد، والشعر المتساقط، واللعاب، بالإضافة إلى الغبار وحبوب اللقاح العالقة بها، وقد تظهر لدى بعض الأشخاص أعراض مثل العطس والسعال وضيق التنفس.

مهلة برلمانية 3 أسابيع لـ"الرياضة" لتقنين أوضاع 7582 عاملًا بمراكز الشباب
