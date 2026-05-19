هناك الكثير من العادات الشائعة والخاطئة التي تؤثر بشكل سلبي على حالتهم المزاجية دون علم منهم، الأمر الذي يترتب عليه الكثير من المشكلات في حياة الشخص سواء كانت مشكلات صحية، أو في العمل، أو على المستوى الشخصي والعلاقات الإجتماعية.

ما العادات التي تؤثر بالسلب على حالتك المزاجية؟

ونتناول في السطور التالية أبرز هذه العادات الخاطئة التي يجب التوقف عنها تماما، وذلك وفق ما ذكره موقع valleyhospital-phoenix.

1-التسويف

سارق الوقتالتسويف عادة شائعة قد تؤثر بشكل كبير على الصحة النفسية. فهو غالبا ما يؤدي إلى التوتر والقلق والشعور بالإرهاق. وعندما تتراكم المهام، تصبح شاقة، مما يزيد من صعوبة البدء بها.

2-الحديث السلبي مع الذات

المخرب الصامتيمكن للحديث السلبي مع الذات أن يقوض تقدير الذات ويزيد من مشاعر الاكتئاب والقلق، إنها عادة ننتقد فيها أنفسنا باستمرار، غالبا دون أن ندرك ذلك.

3-عادات النوم السيئة

العدو الخفيالنوم ضروري للصحة البدنية والنفسية، ويمكن أن تؤدي عادات النوم السيئة إلى دوامة من الأرق والإرهاق، مما يؤثر على المزاج والوظائف الإدراكية.

4-الإفراط في استخدام الشاشات

استنزاف الطاقة الرقميةفي عصرنا الرقمي، يعد الإفراط في استخدام الشاشات عادة شائعة قد تسهم في مشاكل الصحة النفسية كالقلق والاكتئاب، كما يمكن أن يؤثر سلبا على النوم ويقلل من النشاط البدني.

5-الأكل غير الصحي

الإهمال الغذائي يلعب النظام الغذائي دورا حاسما في الصحة النفسية، فالعادات الغذائية غير الصحية، مثل تناول الأطعمة المصنعة والمشروبات السكرية، قد تؤثر على المزاج ومستويات الطاقة.

6-العزلة الاجتماعية

تعد العلاقات الاجتماعية ضرورية للصحة النفسية، فالعزلة قد تؤدي إلى الشعور بالوحدة والاكتئاب.