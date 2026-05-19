إعلان

6 عادات سيئة تؤثر بالسلب على حالتك المزاجية.. توقف عنها

كتب : نورهان ربيع

07:00 م 19/05/2026

تقلب المزاج

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

هناك الكثير من العادات الشائعة والخاطئة التي تؤثر بشكل سلبي على حالتهم المزاجية دون علم منهم، الأمر الذي يترتب عليه الكثير من المشكلات في حياة الشخص سواء كانت مشكلات صحية، أو في العمل، أو على المستوى الشخصي والعلاقات الإجتماعية.

ما العادات التي تؤثر بالسلب على حالتك المزاجية؟

ونتناول في السطور التالية أبرز هذه العادات الخاطئة التي يجب التوقف عنها تماما، وذلك وفق ما ذكره موقع valleyhospital-phoenix.

1-التسويف

سارق الوقتالتسويف عادة شائعة قد تؤثر بشكل كبير على الصحة النفسية. فهو غالبا ما يؤدي إلى التوتر والقلق والشعور بالإرهاق. وعندما تتراكم المهام، تصبح شاقة، مما يزيد من صعوبة البدء بها.

2-الحديث السلبي مع الذات

المخرب الصامتيمكن للحديث السلبي مع الذات أن يقوض تقدير الذات ويزيد من مشاعر الاكتئاب والقلق، إنها عادة ننتقد فيها أنفسنا باستمرار، غالبا دون أن ندرك ذلك.

3-عادات النوم السيئة

العدو الخفيالنوم ضروري للصحة البدنية والنفسية، ويمكن أن تؤدي عادات النوم السيئة إلى دوامة من الأرق والإرهاق، مما يؤثر على المزاج والوظائف الإدراكية.

4-الإفراط في استخدام الشاشات

استنزاف الطاقة الرقميةفي عصرنا الرقمي، يعد الإفراط في استخدام الشاشات عادة شائعة قد تسهم في مشاكل الصحة النفسية كالقلق والاكتئاب، كما يمكن أن يؤثر سلبا على النوم ويقلل من النشاط البدني.

5-الأكل غير الصحي

الإهمال الغذائي يلعب النظام الغذائي دورا حاسما في الصحة النفسية، فالعادات الغذائية غير الصحية، مثل تناول الأطعمة المصنعة والمشروبات السكرية، قد تؤثر على المزاج ومستويات الطاقة.

6-العزلة الاجتماعية

تعد العلاقات الاجتماعية ضرورية للصحة النفسية، فالعزلة قد تؤدي إلى الشعور بالوحدة والاكتئاب.

اقرأ أيضا:

5 أطعمة تزيد خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية.. لا تتجاهلها

ارتفاع مستوى ضغط الدم.. أسباب غير متوقعة

3 علامات إذا ظهرت عليك تدل على ارتفاع ضغط الدم

اعرف برجك من تاريخ ميلادك

المزاج لنوم لأكل

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"تصرفات غير مسؤولة".. بيان ناري من غزل المحلة ضد المدرب المساعد للفريق
رياضة محلية

"تصرفات غير مسؤولة".. بيان ناري من غزل المحلة ضد المدرب المساعد للفريق
تركي آل الشيخ يكشف مفاجأة عن "7Dogs".. أول فيلم عربي يُعرض بتقنية ScreenX
زووم

تركي آل الشيخ يكشف مفاجأة عن "7Dogs".. أول فيلم عربي يُعرض بتقنية ScreenX
شارك في سلسال الدم ورجل وست ستات.. وفاة الفنان علي سيف
زووم

شارك في سلسال الدم ورجل وست ستات.. وفاة الفنان علي سيف
توجيه للمقيمين الأجانب بتقنين أوضاعهم للحصول على كارت الإقامة الذكي
حوادث وقضايا

توجيه للمقيمين الأجانب بتقنين أوضاعهم للحصول على كارت الإقامة الذكي
قرار من القضاء بشأن استئناف فتاة الأتوبيس
حوادث وقضايا

قرار من القضاء بشأن استئناف فتاة الأتوبيس

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

اضغط للتفاصيل: دعوة عاجلة للمقيمين الأجانب لتوفيق الأوضاع واستخراج كارت الإقامة الذكي
رسميًا.. إجازة عيد الأضحى 2026 للموظفين 6 أيام