أشاد الفنان يوسف الشريف بالنجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، خلال ظهوره عبر صفحة الدوري الإنجليزي الممتاز على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وأكد يوسف الشريف أن ما حققه قائد منتخب مصر مع كرة القدم العالمية يمثل قصة نجاح ملهمة لكل المصريين والعرب، مضيفًا أن شهادته في محمد صلاح "مجروحة" بسبب علاقة الصداقة التي تجمعهما، لكنه يتحدث هذه المرة كمشجع ومتابع للدوري الإنجليزي.

رسالة يوسف الشريف لـ صلاح

وأضاف صلاح أصبح "حدوتة مصرية" نفتخر بها جميعًا، ورحيله سيترك فراغًا كبيرًا داخل الدوري الإنجليزي، متابعًا: "إحنا بنتكلم عن أسطورة حقيقية".

وأضاف الشريف أن رحلة نجاح محمد صلاح تجاوزت الخيال، مشيرًا إلى أنهم أثناء العمل على فيلم "العالمي" كانوا يتحدثون عن حلم يبدو صعب التحقيق، لكن صلاح استطاع أن يحقق إنجازات أكبر بكثير مما يتخيله الجميع، مؤكدًا أن النجم المصري أصبح مصدر فخر لكل عربي ولكل محبي كرة القدم حول العالم، متمنيًا له التوفيق في خطوته المقبلة.

مسلسل فن الحرب

شارك الفنان يوسف الشريف في دراما رمضان 2026 بمسلسل "فن الحرب"، بطولة يوسف الشريف وكمال أبو رية وشيري عادل، محمد جمعة، ريم مصطفى، دنيا سامي، من تأليف عمرو سمير عاطف، وإخراج محمود عبدالتواب.

ودارت أحداث مسلسل "فن الحرب"، حول زياد الذي يختار طريقا آخر بدلا من الانضمام إلى أعمال والده ولكن بعد وفاة الأب، يبدأ الابن العمل على استرداد أموالهم واستعادة اسم العائلة ولكن عندما يقترب من هدفه، يصبح محاصرا في لعبة خطيرة.



