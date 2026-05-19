يرحل لاعبين عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مع نهاية آخر مباراة للفريق بالموسم، مساء غدا الأربعاء.

ويواجه الزمالك سيراميكا كليوباترا، في الثامنة مساء غدا، على ملعب ستاد القاهرة الدولي، في الجولة الأخيرة من مرحلة التتويج بالدوري المصري الممتاز.

لاعبان يرحلان عن صفوف الزمالك

وفقا لموقع الإحصائيات "ترانسفير ماركت"، ينتهي عقد الثنائي أحمد حمدي وأحمد "إيشو"، مع الزمالك بنهاية الموسم الحالي، إذ يصبح الثنائي بلا ناد مساء غدا الأربعاء.

مباريات مرحلة الحسم بالدوري المصري

تقام 3 مواجهات حاسمة بمرحلة الحسم بالدوري المصري الممتاز، وهي:

الزمالك – سيراميكا كليوباترا – ستاد القاهرة

بيراميدز – سموحة – الدفاع الجوي

الأهلي – المصري البورسعيدي – برج العرب

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب مجموعة التتويج بالدوري المصري برصيد 53 نقطة، فيما يأتي بيراميدز في المركز الثاني بـ51 نقطة، ويحتل الأهلي المركز الثالث بـ50 نقطة.

