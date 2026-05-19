تعد الثلاجة مكانا مثاليا لحفظ كثير من الأطعمة، لكن بعض أنواع الفاكهة تتضرر عند تبريدها.

وقد تؤدي درجات الحرارة المنخفضة إلى إبطاء نضجها والتأثير سلبا على قوامها ونكهتها ومظهرها، ما يجعل حفظها خارج الثلاجة الخيار الأفضل.

وفي هذا التقرير، نرصد لكم الفواكه التي لا يفضل وضعها في الثلاجة، وفقا لـ "realsimple".

لماذا لا ينصح بحفظ الموز في الثلاجة؟

تؤدي درجات الحرارة المنخفضة داخل الثلاجة إلى إيقاف عملية نضج الموز بشكل مفاجئ، ما يؤثر في قوامه ويجعله أكثر ليونة مع فقدان جزء من نكهته الطبيعية.

لذلك يفضل حفظه في درجة حرارة الغرفة، في المطبخ مثلا ليواصل نضجه ويحتفظ بطعمه اللذيذ.

ماذا يحدث للخوخ عند وضعه في الثلاجة؟

يحتاج الخوخ إلى النضج الكامل في درجة حرارة الغرفة ليواصل نضجه ويحتفظ بطعمه، لكن وضعه في الثلاجة مبكرا يؤدي إلى فقدان جزء من نكهته وتحول قوامه إلى باهت.

أين يجب حفظ البرقوق؟

يفضل حفظ البرقوق على سطح المطبخ وفي درجة حرارة الغرفة حتى ينضج بشكل طبيعي ويحافظ على نكهته وقوامه.

كما ينصح بغسله جيدا عند إحضاره إلى المنزل ليكون جاهزا للأكل فور نضجه.

ما هي الطريقة الصحيحة لحفظ الأفوكادو؟

إذا كانت ثمرة الأفوكادو غير ناضجة تماما، فمن الأفضل تركها تنضج في درجة حرارة الغرفة، وبمجرد أن تصبح طرية، يفضل تناولها مباشرة.

لماذا يجب حفظ الأناناس والمانجو والكيوي خارج الثلاجة؟

تزدهر الفواكه مثل الأناناس والمانجو والكيوي عند حفظها على طاولة المطبخ، إذ تنضج بشكل متوازن وتحافظ على عصارتها ونكهتها الطبيعية.

أما بعد تقطيعها، يفضل وضعها في الثلاجة داخل وعاء محكم الإغلاق للحفاظ على جودتها.

كيف تؤثر الثلاجة على الطماطم؟

يفضل حفظ الطماطم في درجة حرارة الغرفة، فوضعها في الثلاجة قد يغير من ملمس قشرتها ويقلل من نكهتها الغنية بالعصارة.

كما يؤدي الهواء البارد داخل الثلاجة إلى إفساد قوام الطماطم، فتصبح أكثر خشونة وتميل إلى الملمس المائي، كما تفقد جزءا كبيرا من نكهتها الطازجة، لذلك يفضل حفظها في درجة حرارة الغرفة للحفاظ على مذاقها الطبيعي وجودتها.