جريمة قتل مأساوية شهدتها إحدى قرى مركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، حينما أقدم زوج على إنهاء حياة زوجته ودفن جثمانها خلف المنزل، في محاولة لإخفاء معالم جريمته، قبل أن تكشف التحريات تفاصيل الواقعة ويتم القبض عليه وإحالته للمحاكمة الجنائية.

بدأت تفاصيل القضية بتلقي الأجهزة الأمنية بمركز شرطة إيتاي البارود بلاغًا من "صبحي م.ع.أ"، 53 عامًا، يفيد بتغيب زوجته "إيمان"، 39 عامًا، عن المنزل في ظروف غامضة، وجرى تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

شبهة جنائية تلاحق الزوج

التحريات التي أجرتها الأجهزة الأمنية كشفت وجود شبهة جنائية وراء اختفاء الزوجة، حيث تبين أن الزوج وراء ارتكاب الجريمة، على خلفية خلافات أسرية بينهما.

وخلال التحقيقات، اعترف المتهم بارتكاب الواقعة، موضحًا أنه تعدى على زوجته بزجاجة على رأسها حتى فارقت الحياة.

المتهم لم يتوقف عند ارتكاب جريمته بل بدأ يفكر في طريقة للخلاص من جثمان زوجته، وحفر حفرة خلف المنزل ودفن جثمانها بها، قبل أن يسكب فوقها طبقة من الأسمنت لإخفاء آثار الجريمة ومنع اكتشافها.

القبض على المتهم

عقب تقنين الإجراءات، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإحالته إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات، قبل أن تقرر إحالته إلى محكمة الجنايات بتهمة القتل العمد.

ومن جانبها نظرت محكمة جنايات دمنهور، الدائرة الخامسة، القضية على مدار عدة جلسات، استمعت خلالها إلى مرافعات الدفاع وأقوال المتهم.

وفي جلسة 6 مايو الماضي، قررت المحكمة إحالة أوراق المتهم إلى مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه.

وحددت المحكمة جلسة 4 يونيو المقبل للنطق بالحكم في القضية.

