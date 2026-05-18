إعلان

CNN: البنتاجون يعد قائمة بالأهداف لشن ضربات على إيران وينتظر إشارة من ترامب

كتب : مصراوي

08:55 ص 18/05/2026

حرب إيران وأمريكا

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


وكالات

قالت مصادر مطلعة، إن البنتاجون أعد قائمة بأهداف لشن ضربات على إيران في حال أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشن هجمات جديدة على البلاد، وفقا أفادت شبكة "سي إن إن".

وجاء في تقرير الشبكة: "أعد البنتاجون سلسلة من الخطط للأهداف العسكرية في حال قرر ترامب في نهاية المطاف الموافقة على ضربات جديدة".

وأشارت إلى أن البنتاجون يعتبر منشآت الطاقة الإيرانية وعناصر البنية التحتية أهدافا محتملة.

ووفقا للشبكة فقد ناقش ترامب الخطوات التالية بشأن طهران مع كبار مسؤولي إدارته يوم الأحد بعد عودته من الصين.

وحضر الاجتماع، الذي عُقد في ناديه للغولف في ولاية فرجينيا، نائب الرئيس جي دي فانس ومدير وكالة المخابرات المركزية جون راتكليف، والمبعوث الخاص ستيف ويتكوف.

لم تقدم القناة تفاصيل حول محتوى الاجتماع، لكنها أشارت إلى أن ترامب شعر بخيبة أمل إزاء الحصار المستمر لمضيق هرمز وتأثيره على أسعار النفط العالمية، وفقا لروسيا اليوم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حرب إيران وأمريكا حرب إيران البنتاجون ترامب استئناف الحرب بين أمريكا وإيران

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"حفر حفرة ورا البيت ودفنها".. قصة مقتل ربة منزل على يد زوحها في إيتاي البارود
حوادث وقضايا

"حفر حفرة ورا البيت ودفنها".. قصة مقتل ربة منزل على يد زوحها في إيتاي البارود
محمد رمضان يكشف رأيه في الأعلى أجرًا.. ماذا قال عن الزعيم؟
زووم

محمد رمضان يكشف رأيه في الأعلى أجرًا.. ماذا قال عن الزعيم؟
صدمة... مصدر يكشف تفاصيل إصابة مهدي سليمان حارس مرمى الزمالك
رياضة محلية

صدمة... مصدر يكشف تفاصيل إصابة مهدي سليمان حارس مرمى الزمالك
موعد الطرح للمواطنين.. مواصفات جديدة لتنفيذ شقق الإسكان الاجتماعي وأماكن
أخبار العقارات

موعد الطرح للمواطنين.. مواصفات جديدة لتنفيذ شقق الإسكان الاجتماعي وأماكن
من غرف متهالكة لشقق حضارية.. "بديل الإيواء" يغير حياة أهالي السلخانة بالمنيا
أخبار المحافظات

من غرف متهالكة لشقق حضارية.. "بديل الإيواء" يغير حياة أهالي السلخانة بالمنيا

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان