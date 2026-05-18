قالت مصادر مطلعة، إن البنتاجون أعد قائمة بأهداف لشن ضربات على إيران في حال أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشن هجمات جديدة على البلاد، وفقا أفادت شبكة "سي إن إن".

وجاء في تقرير الشبكة: "أعد البنتاجون سلسلة من الخطط للأهداف العسكرية في حال قرر ترامب في نهاية المطاف الموافقة على ضربات جديدة".

وأشارت إلى أن البنتاجون يعتبر منشآت الطاقة الإيرانية وعناصر البنية التحتية أهدافا محتملة.

ووفقا للشبكة فقد ناقش ترامب الخطوات التالية بشأن طهران مع كبار مسؤولي إدارته يوم الأحد بعد عودته من الصين.

وحضر الاجتماع، الذي عُقد في ناديه للغولف في ولاية فرجينيا، نائب الرئيس جي دي فانس ومدير وكالة المخابرات المركزية جون راتكليف، والمبعوث الخاص ستيف ويتكوف.

لم تقدم القناة تفاصيل حول محتوى الاجتماع، لكنها أشارت إلى أن ترامب شعر بخيبة أمل إزاء الحصار المستمر لمضيق هرمز وتأثيره على أسعار النفط العالمية، وفقا لروسيا اليوم.