انخفض سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 10 جنيهات، مع بداية تعاملات الاثنين 18-5-2026، مقارنة بمستواه بحلول التعاملات المسائية أمس.

سعر الذهب اللحظي

انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 4583 جنيهًا للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 5892 جنيهًا للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 6875 جنيهًا للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 7857 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وتراجع سعر الجنيه الذهب إلى 55000 جنيه وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 78750 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 243450 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 244352 جنيهًا.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.13% إلى نحو 4545 دولارًا للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.