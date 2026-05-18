إعلان

سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض مع بداية تعاملات الاثنين

كتب : أحمد الخطيب

09:46 ص 18/05/2026

سعر الذهب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

انخفض سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 10 جنيهات، مع بداية تعاملات الاثنين 18-5-2026، مقارنة بمستواه بحلول التعاملات المسائية أمس.

سعر الذهب اللحظي

انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 4583 جنيهًا للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 5892 جنيهًا للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 6875 جنيهًا للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 7857 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وتراجع سعر الجنيه الذهب إلى 55000 جنيه وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 78750 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 243450 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 244352 جنيهًا.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.13% إلى نحو 4545 دولارًا للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

سعر الذهب سعر الجنيه الذهب سعر سبيكة الذهب

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"حفر حفرة ورا البيت ودفنها".. قصة مقتل ربة منزل على يد زوحها في إيتاي البارود
حوادث وقضايا

"حفر حفرة ورا البيت ودفنها".. قصة مقتل ربة منزل على يد زوحها في إيتاي البارود
استئناف الحرب.. مصدر: إسرائيل وأمريكا قد تنفذان هجومًا مشتركًا على إيران
شئون عربية و دولية

استئناف الحرب.. مصدر: إسرائيل وأمريكا قد تنفذان هجومًا مشتركًا على إيران
محمد رمضان يكشف رأيه في الأعلى أجرًا.. ماذا قال عن الزعيم؟
زووم

محمد رمضان يكشف رأيه في الأعلى أجرًا.. ماذا قال عن الزعيم؟
"ملاك الموت" النازي.. لماذا أُبقيت ملفاته سريّة؟ وما علاقة الموساد الإسرائيلي؟
شئون عربية و دولية

"ملاك الموت" النازي.. لماذا أُبقيت ملفاته سريّة؟ وما علاقة الموساد الإسرائيلي؟
قبل أزمة "أسد".. كيف انتقم "جعفر العمدة" و"حكيم باشا" من عنصرية منع الجلباب
زووم

قبل أزمة "أسد".. كيف انتقم "جعفر العمدة" و"حكيم باشا" من عنصرية منع الجلباب

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

الداخلية تصدر قرارًا جديدًا بإضافة "شهادة استعلام أمني" ضمن مستندات تراخيص المرور
3 نصائح بشأن أشعة الشمس.. الأرصاد: استمرار الأجواء شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء