دوري أبطال أفريقيا

ماميلودي صنداونز

17:00

الجيش الملكي

الدوري المصري

البنك الأهلي

17:00

الجونة

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

3 2
14:30

نوتينجهام فورست

الدوري الإنجليزي

إيفرتون

17:00

سندرلاند

4 فرق في منطقة الخطر.. صراع الهبوط يشتعل والاتحاد يقترب من النجاة

كتب : محمد الميموني

04:00 م 17/05/2026
تشتعل المنافسة في بطولة الدوري المصري الممتاز مع دخول مرحلة الحسم في مجموعة الهبوط، حيث تستأنف مساء اليوم مباريات الجولة الحادية عشرة، وسط صراع قوي لتفادي مراكز الخطر في جدول الترتيب.


وشهدت الجولة الماضية تأكد هبوط فريق الإسماعيلي رسميًا إلى دوري القسم الثاني، بعد خسارته أمام وادي دجلة، ليغادر دوري الأضواء بعد موسم صعب.


كما تأكد هبوط فريق فاركو رسميًا أيضًا، عقب خسارته أمام مودرن سبورت في الجولة العاشرة من مرحلة تفادي الهبوط، ليكون ثاني الفرق الهابطة هذا الموسم.


4 فرق في منطقة الخطر


تتجه الأنظار نحو الصراع المحتدم بين أربعة أندية ما زالت مهددة بالهبوط، في ظل تقارب النقاط وصعوبة الجولات المتبقية.


ويأتي فريق حرس الحدود في المركز الـ12 برصيد 23 نقطة، ويحتاج لتحقيق نتائج إيجابية في الجولات المقبلة لضمان البقاء في الدوري الممتاز.


أما فريق كهرباء الإسماعيلية فيحتل المركز الـ11 برصيد 30 نقطة، ويكفيه حصد نقطة واحدة لتعزيز موقفه في جدول الترتيب والاقتراب من حسم البقاء.


ويأتي فريق غزل المحلة في المركز العاشر برصيد 31 نقطة، ويحتاج إلى فوز وحيد لضمان الاستمرار في الدوري الممتاز دون الدخول في حسابات معقدة.


وفي المقابل، يحتل فريق الاتحاد السكندري المركز التاسع برصيد 32 نقطة، ويقترب بشدة من ضمان البقاء، حيث يحتاج إلى انتصار واحد فقط لحسم موقفه بشكل نهائي.


مواجهات اليوم في الجولة الـ11 من مرحلة الهبوط بالدوري المصري الممتاز لموسم 2025/26


تقام اليوم ثلاث مباريات قوية ضمن صراع الهبوط، وجاءت كالتالي:


البنك الأهلي أمام الجونة

بتروجيت أمام مودرن سبورت

الإسماعيلي أمام زد


تدخل الكباتن.. ماذا حدث داخل غرفة ملابس الزمالك بعد خسارة الكونفدرالية؟
