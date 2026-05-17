تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط شخصين بالبحر الأحمر، بعد تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي أظهر تعديهما على كلب ضال باستخدام كلبي حراسة، حيث تم ضبط المتهمين والكلبين المستخدمين في الواقعة.

تحديد المتهمين وضبطهما

وقالت الوزارة، في بيان لها، الأحد، إنه عقب تداول مقطع الفيديو، وبالفحص، أمكن تحديد وضبط الشخصين الظاهرين فيه، وتبين أنهما مقيمان بدائرة قسم شرطة أول الغردقة، كما تم ضبط الكلبين المستخدمين في الواقعة.

إيداع الكلبين بجهة بيطرية

وبمواجهة المتهمين، اعترفا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه، وأقرا بأن ذلك جاء في إطار اللهو. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، كما تم إيداع الكلبين بإحدى الجهات البيطرية المختصة.

