أصدرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية ثاني أعلى مستوى من التحذيرات الصحية المرتبطة بالمخاطر بعد سحب منتج من الفشار من الأسواق لاحتوائه على مادة مسببة للحساسية لم يُكشف عنها على الملصق الغذائي.

تصنيف إدارة الغذاء والدواء للمخاطر

صنفت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية عملية السحب ضمن الفئة الثانية للمخاطر الصحية وهو ما يشير إلى أن استخدام المنتج أو التعرض له قد يؤدي إلى آثار صحية مؤقتة أو قابلة للعلاج من الناحية الطبية بينما يبقى احتمال حدوث مضاعفات صحية خطيرة منخفض بحسب تعريف الإدارة.

وأكدت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية أن فول الصويا يعد واحد من 9 مسببات رئيسية للحساسية الغذائية المعترف بها من الناحية القانونية في الولايات المتحدة.

وتضم القائمة أيضا الحليب والبيض والأسماك والقشريات البحرية والمكسرات والفول السوداني والقمح والسمسم.

وذكرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على موقعها الإلكتروني، أنه يجب على الأشخاص الذين يعانون من حساسية غذائية قراءة الملصقات بعناية وتجنب الأطعمة التي تسبب لهم الحساسية، إذ يلزم القانون الشركات بالإفصاح عن جميع مسببات الحساسية الغذائية الرئيسية المستخدمة في التصنيع.

وأوضحت الإدارة الصحية، أنه حتى تاريخ 14 مايو لم تسجل أي حالات مرضية مرتبطة باستهلاك الفشار الذي شمله الاستدعاء والذي جرى توزيعه في ولايتي كونيتيكت ونيويورك.

تفاصيل سحب منتج بروسبيكتور بوب كورن

أعلنت شركة "بروسبيكتور بوب كورن" ومقرها ولاية كونيتيكت في وقت سابق سحب بشكل طوعي لكمية محدودة من فشار بنكهة التوفي بالشوكولاتة البلجيكية بعدما تبين أن المنتج يحتوي على فول الصويا غير المعلن عنه وتحديدا مادة "ليسيثين" الصويا.

وأوضح رايان وينكي الرئيس التنفيذي لشركة "بروسبيكتور بوب كورن" في تصريحات لمجلة "نيوزويك" أن الشركة أطلقت عملية السحب بعد اكتشاف أن دفعة واحدة تضم 140 عبوة احتوت على مكون شوكولاتة بديل أرسله أحد الموردين وكان يحتوي على ليسيثين الصويا.

وأضاف وينكي أن إدارة الغذاء والدواء تصنف ليسيثين الصويا على أنه مادة معترف بها بشكل عام على أنها آمنة للاستخدام الغذائي لكن الإشارة إليه على الملصقات أمر ضروري من الناحية القانونية لأنه مشتق من فول الصويا.

وتابع وينكي أن الفريق عمل بشكل مباشر مع إدارة الغذاء والدواء لتنفيذ عملية السحب وتمت إزالة المكون البديل من خطوط الإنتاج مؤكدا التزام الشركة بأعلى معايير سلامة الغذاء ومهمتها في تحسين جودة حياة الأشخاص ذوي الإعاقة.

ويشمل قرار السحب 140 عبوة من فشار بنكهة التوفي بالشوكولاتة البلجيكية تحمل رمز المنتج العالمي 850073852125 وتواريخ صلاحية تتراوح بين 5 أغسطس و24 أكتوبر 2026.

إحصائيات طبية حول الحساسية الغذائية

وصرح الدكتور سيباستيان ليجفاني مدير مركز "نيويورك" للحساسية والربو لمجلة "نيوزويك"، بأن شخصا واحدا يدخل غرفة الطوارئ في الولايات المتحدة كل 3 دقائق بسبب رد فعل تحسسي ناتج عن تناول طعام يحتوي على مادة مسببة للحساسية عن طريق الخطأ.

وأشار ليجفاني إلى أن معدلات الحساسية المفرطة ارتفعت بشكل هائل خلال السنوات الأخيرة حيث زادت معدلات الإصابة المرتبطة بالأطعمة في الولايات المتحدة بنسبة تتراوح بين 300 و400%.

أعراض الإصابة بحسب مايو كلينك

وذكرت مؤسسة "مايو كلينك" الطبية أن الحساسية الغذائية تصيب نحو 8% من الأطفال دون سن الخامسة وما يصل إلى 4% من البالغين وتحدث عندما يتفاعل الجهاز المناعي بسرعة بعد تناول أنواع معينة من الطعام.

وأوضحت "مايو كلينك" أن الأعراض الأكثر شيوعا تشمل آلام المعدة والإسهال والغثيان والقيء والصفير أثناء التنفس واحتقان الأنف وصعوبة التنفس والدوخة والإغماء والطفح الجلدي والحكة وتورم الشفاه والوجه واللسان والحلق.

وحذرت المؤسسة الطبية من أن بعض الحالات قد تعاني من ردود فعل تحسسية شديدة أو ما يعرف بالحساسية المفرطة التي تتسبب في أعراض خطيرة تشمل فقدان الوعي وتسارع ضربات القلب والانخفاض الحاد في ضغط الدم وانقباض المجاري التنفسية.