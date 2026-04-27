كشفت دراسة حديثة في اليابان عن احتمالية دور جديد لمسحوق الماتشا الأخضر في التخفيف من أعراض حساسية الربيع، خاصة العطس المتكرر الذي يزعج الكثيرين خلال فترات تغير المواسم.

هل الماتشا يقلل نوبات العطس؟

ووفق نتائج أولية، لاحظ الباحثون أن جرعات مرتفعة من مستخلص الماتشا ساهمت في تقليل نوبات العطس لدى فئران مخبرية تم تصميمها لمحاكاة أعراض الحساسية لدى البشر. وقد تلقت هذه الحيوانات جرعات منتظمة على مدار أسابيع، مع جرعة إضافية قبل التعرض لمسببات الحساسية، ما أدى إلى انخفاض واضح في حدة الأعراض.

واللافت في هذه النتائج أن تأثير الماتشا لم يعتمد على تثبيط جهاز المناعة كما تفعل أدوية الحساسية التقليدية، بل استهدف الجهاز العصبي مباشرة، وتحديدًا جذع الدماغ المسؤول عن رد فعل العطس، بحسب صحيفة "نيويورك بوست".

ويعتقد أن مركبات نشطة مثل الكاتيكين والأحماض الأمينية تلعب دورًا في هذا التأثير بفضل خصائصها المضادة للالتهاب.

ورغم هذه النتائج الواعدة، أكد الباحثون أن الماتشا لا يمكن اعتباره علاجًا نهائيًا للحساسية، بل مجرد عامل مساعد محتمل لتخفيف بعض الأعراض، في انتظار مزيد من الدراسات على البشر لتأكيد فعاليته وسلامة استخدامه.

كما أشار الخبراء إلى أن الجرعات المستخدمة في التجارب كانت أعلى بكثير من الكمية الموجودة في كوب الماتشا اليومي، لذلك يُنصح بالاعتدال في تناوله وعدم الإفراط فيه، والاكتفاء بما بين كوبين إلى ثلاثة أكواب يوميًا كحد آمن.

