دراسة: هذا المشروب قد يخفف العطس المرتبط بحساسية الربيع

كتب : سيد متولي

02:00 ص 27/04/2026

كشفت دراسة حديثة في اليابان عن احتمالية دور جديد لمسحوق الماتشا الأخضر في التخفيف من أعراض حساسية الربيع، خاصة العطس المتكرر الذي يزعج الكثيرين خلال فترات تغير المواسم.

هل الماتشا يقلل نوبات العطس؟

ووفق نتائج أولية، لاحظ الباحثون أن جرعات مرتفعة من مستخلص الماتشا ساهمت في تقليل نوبات العطس لدى فئران مخبرية تم تصميمها لمحاكاة أعراض الحساسية لدى البشر. وقد تلقت هذه الحيوانات جرعات منتظمة على مدار أسابيع، مع جرعة إضافية قبل التعرض لمسببات الحساسية، ما أدى إلى انخفاض واضح في حدة الأعراض.

واللافت في هذه النتائج أن تأثير الماتشا لم يعتمد على تثبيط جهاز المناعة كما تفعل أدوية الحساسية التقليدية، بل استهدف الجهاز العصبي مباشرة، وتحديدًا جذع الدماغ المسؤول عن رد فعل العطس، بحسب صحيفة "نيويورك بوست".

ويعتقد أن مركبات نشطة مثل الكاتيكين والأحماض الأمينية تلعب دورًا في هذا التأثير بفضل خصائصها المضادة للالتهاب.

ورغم هذه النتائج الواعدة، أكد الباحثون أن الماتشا لا يمكن اعتباره علاجًا نهائيًا للحساسية، بل مجرد عامل مساعد محتمل لتخفيف بعض الأعراض، في انتظار مزيد من الدراسات على البشر لتأكيد فعاليته وسلامة استخدامه.

كما أشار الخبراء إلى أن الجرعات المستخدمة في التجارب كانت أعلى بكثير من الكمية الموجودة في كوب الماتشا اليومي، لذلك يُنصح بالاعتدال في تناوله وعدم الإفراط فيه، والاكتفاء بما بين كوبين إلى ثلاثة أكواب يوميًا كحد آمن.

اقرأ أيضا:

7 أسباب وراء الشعور الدائم بالتعب والإرهاق.. تعرف عليها

هل فصل الربيع يؤثر فعلا على نومك؟ إليك الإجابة

محمود محي الدين: الرئيس السيسي يختار من يراه مناسبا للوقت المناسب
حدث بالفن | حفل زفاف هاني خليفة ورنا حسانين وفاة نجل فنان شهير ورسالة شيرين
رئيس مجلس الشورى الإيراني لـ ترامب: لا نزال نمتلك الكثير من الأوراق الرابحة
"صوت رائع وأغاني علامات".. تركي آل الشيخ يعلق على فيديو طفل "الكبير أوي"
بلوك جريء- هكذا نسقت مي عمر إطلالتها
تحرك عاجل.. الاستثمار تحذر حراس العقارات من السمسرة بدون ترخيص
بعد قرار لجنة الأزمات.. تعرف على مواعيد فتح وغلق المحال العامة
العودة للمواعيد الطبيعة.. لجنة إدارة الأزمات تقرر إلغاء غلق المحلات في الحادية عشر مساءً
تضغط على مصر.. كيف تكشف صدمة النفط هشاشة الاقتصاد العالمي؟
محاولة اغتيال ترامب.. مشاهد بالفيديو والصور توثق لحظات الرعب
السيسي يعلق على محاولة اغتيال ترامب.. ماذا قال؟
وزير التعليم: طرح 15 ألف فرصة عمل لخريجي التعليم الفني مركزيًا لأول مرة
مدرس خصوصي.. ماذا نعرف عن المشتبه به في محاولة اغتيال ترامب؟