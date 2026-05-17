تشهد الكرة الأرضية يوم 12 أغسطس 2026، ظاهرة فلكية لافتة تتمثل في كسوف الشمس، والذي يُعد ثاني كسوف خلال العام.

ويأتي الكسوف هذه المرة بشكل كلي في عدد من المناطق، ما يمنحه أهمية علمية وجماهيرية واسعة.

أماكن رؤية كسوف الشمس 2026 حول العالم

يظهر الكسوف الكلي بوضوح في عدد من الدول والمناطق، أبرزها جرينلاند وأيسلندا وإسبانيا وروسيا، إلى جانب منطقة محدودة من البرتغال، بينما يُشاهد جزئيًا في نطاق أوسع يشمل أوروبا وأفريقيا وأمريكا الشمالية، إضافة إلى المحيط الأطلسي والمحيط المتجمد الشمالي والمحيط الهادئ.

كسوف نادر في أيسلندا وأوروبا

يمثل هذا الحدث ظاهرة استثنائية، إذ يُعد أول كسوف كلي مرئي في أيسلندا منذ 30 يونيو 1954، كما يُعتبر ضمن سلسلة نادرة لن تتكرر في المنطقة قبل عام 2196، ما يجعله من أبرز الأحداث الفلكية في القرن الحادي والعشرين.

وعلى مستوى القارة الأوروبية، كان آخر كسوف كلي قد حدث في 29 مارس 2006، بينما شهد الاتحاد الأوروبي آخر كسوف مماثل في 11 أغسطس 1999، ما يعكس الفجوة الزمنية الطويلة بين هذه الظواهر.

ويمتد مسار الكسوف الكلي عبر شمال إسبانيا، بدءًا من ساحل المحيط الأطلسي وصولًا إلى البحر الأبيض المتوسط، مرورًا بجزر البليار، حيث يكون مرئيًا بشكل كامل في مدن فالنسيا وسرقسطة وبالما وبلباو.

وتخرج مدينتا مدريد وبرشلونة عن نطاق المسار الكلي، ما يعني أن سكانهما سيشاهدون الكسوف بشكل جزئي فقط.

وتسبق هذه الظاهرة بيومين فقط ظاهرة الحضيض القمري في 10 أغسطس 2026، حيث يكون القمر في أقرب نقطة له من الأرض، ما يجعله يبدو أكبر حجمًا من المعتاد، ويزيد من وضوح وتأثير الكسوف الكلي عند حدوثه.

ولن يضطر المهتمون بالفلك في إسبانيا إلى الانتظار طويلًا، إذ سيشهدون كسوفًا كليًا جديدًا في 2 أغسطس 2027، أي بعد أقل من عام، وهو ما يُعد تقاربًا نادرًا نسبيًا بين كسوفين كليين في نفس الدولة.

يغطي الكسوف الجزئي أكثر من 90% من قرص الشمس في عدد من الدول، منها أيرلندا وبريطانيا العظمى والبرتغال وفرنسا وإيطاليا ودول البلقان وشمال أفريقيا، بينما تقل نسبة التغطية تدريجيًا في باقي مناطق أوروبا وشمال أفريقيا وأمريكا الشمالية.