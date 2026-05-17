الدفاع الروسية تعلن إسقاط 556 مسيرة أوكرانية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم الأحد، أن أنظمة الدفاع الجوي التابعة لها دمرت 556 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليلة الماضية.

قالت الدفاع الرسية في بيان لها، إنه في الفترة من الساعة العاشرة مساء والساعة السابعة صباحا اعترضت ودمرت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة 556 طائرة مسيرة أوكرانية فوق 15 منطقة روسية ومياه البحر الأسود وبحر آزوف.

وفي وقت سابق، أعلن عمدة موسكو سيرجي سوبيانين، إسقاط 120 مسيرة معادية كانت تتجه نحو العاصمة الروسية خلال آخر 24 ساعة.

وأكدت السلطات مقتل 3 أشخاص وإصابة 16 آخرين في حوادث سقوط مسيرات أوكرانية في موسكو ومقاطعتها.

وفي سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم أدى هجوم واسع بالمسيرات الأوكرانية الليلة الماضية إلى انقطاعات في إمدادات الكهرباء في مناطق مختلفة من المدينة، وفقا لروسيا اليوم.