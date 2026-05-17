إعلان

خلال الليل.. الدفاع الروسية تعلن إسقاط 556 مسيرة أوكرانية

كتب : وكالات

08:36 ص 17/05/2026

الدفاع الروسية تعلن إسقاط 556 مسيرة أوكرانية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم الأحد، أن أنظمة الدفاع الجوي التابعة لها دمرت 556 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليلة الماضية.

قالت الدفاع الرسية في بيان لها، إنه في الفترة من الساعة العاشرة مساء والساعة السابعة صباحا اعترضت ودمرت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة 556 طائرة مسيرة أوكرانية فوق 15 منطقة روسية ومياه البحر الأسود وبحر آزوف.

وفي وقت سابق، أعلن عمدة موسكو سيرجي سوبيانين، إسقاط 120 مسيرة معادية كانت تتجه نحو العاصمة الروسية خلال آخر 24 ساعة.

وأكدت السلطات مقتل 3 أشخاص وإصابة 16 آخرين في حوادث سقوط مسيرات أوكرانية في موسكو ومقاطعتها.

وفي سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم أدى هجوم واسع بالمسيرات الأوكرانية الليلة الماضية إلى انقطاعات في إمدادات الكهرباء في مناطق مختلفة من المدينة، وفقا لروسيا اليوم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة الدفاع الروسية روسيا وأوكرانيا مسيرات أوكرانية روسيا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

استنفار في أمريكا بسبب الفشار.. ما القصة؟
شئون عربية و دولية

استنفار في أمريكا بسبب الفشار.. ما القصة؟
5 فروق بين الاستقالة والفصل في قانون العمل الجديد.. مصدر يوضح
أخبار مصر

5 فروق بين الاستقالة والفصل في قانون العمل الجديد.. مصدر يوضح
خلال أيام.. صرف 3 آلاف جنيه منحة حكومية لهذه الفئة
أخبار مصر

خلال أيام.. صرف 3 آلاف جنيه منحة حكومية لهذه الفئة
"مشمش العمار" في خطر.. ذبابة تُكبد المزارعين خسائر كبيرة بالقليوبية (فيديو
أخبار المحافظات

"مشمش العمار" في خطر.. ذبابة تُكبد المزارعين خسائر كبيرة بالقليوبية (فيديو
حدث بالفن | موعد عزاء والدة فرح يوسف وحقيقة اتهام حمو بيكا بسرقة فيلا
زووم

حدث بالفن | موعد عزاء والدة فرح يوسف وحقيقة اتهام حمو بيكا بسرقة فيلا

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان