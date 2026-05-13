إعلان

مصطفى شعبان في عزاء المعلم سردينة بالتجمع الخامس - صور

كتب : هاني صابر

08:32 م 13/05/2026
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    مصطفى شعبان في عزاء عبدالرحمن أبو زهرة (2)
  • عرض 3 صورة
    مصطفى شعبان في عزاء عبدالرحمن أبو زهرة (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تصوير- أحمد مسعد:

وصل النجم مصطفى شعبان، منذ قليل، مراسم عزاء الفنان القدير عبدالرحمن أبو زهرة المقام مساء اليوم الأربعاء بمسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس.

وحضر عدد من نجوم الفن عزاء عبدالرحمن أبو زهرة صاحب الشخصية الشهيرة المعلم سردينة من بينهم أيمن عزب وفردوس عبدالحميد ومفيد عاشور.

عزاء عبدالرحمن أبو زهرة

كان أحمد أبو زهرة نجل عبد الرحمن أبو زهرة، أعلن عن موعد ومكان العزاء، وذلك عبر حسابه الخاص على موقع "فيسبوك"، وكتب: "تلقي العزاء في الفقيد بمسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس قاعة السلام غدًا الأربعاء 13 مايو إن شاء الله".

جنازة عبدالرحمن أبو زهرة

وشيعت جنازة الفنان الراحل من مسجد الشرطة بالشيخ زايد عقب صلاة الظهر، وفقا لوصيته، حيث مر جثمانه من أمام مسجد الحسين والمسرح القومي بالعتبة في مشهد وداع مؤثر.

ورحل عن عالمنا الفنان الكبير عبد الرحمن أبو زهرة بعد صراع طويل مع المرض.

وكان الراحل قد عانى خلال الفترة الأخيرة من تدهور في حالته الصحية، بعد إصابته بمضاعفات مرتبطة بفيروس كورونا، ما أدى إلى معاناته من مشاكل في الجهاز التنفسي ونقله للمستشفى لتلقي العلاج.

اقرأ أيضا:


بعد الصلح.. محمد رمضان ضيف عمرو أديب في برنامج الحكاية (صور)

تأييد إلزام أحمد عز بدفع 30 ألف جنيه لزينة "أجر خادمة"

مصطفى شعبان عزاء عبدالرحمن أبو زهرة أحمد أبو زهرة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

مصطفى شعبان في عزاء المعلم سردينة بالتجمع الخامس - صور
زووم

مصطفى شعبان في عزاء المعلم سردينة بالتجمع الخامس - صور

"بيظبط القميص احتراما للتقاليد".. ماذا فعل الخطيب قبل دخول عزاء عبدالرحمن
زووم

"بيظبط القميص احتراما للتقاليد".. ماذا فعل الخطيب قبل دخول عزاء عبدالرحمن
تهديد مشاريع الطرق.. ماذا سيحدث إذا علق ترامب ضريبة البنزين في أمريكا؟
شئون عربية و دولية

تهديد مشاريع الطرق.. ماذا سيحدث إذا علق ترامب ضريبة البنزين في أمريكا؟
بوشاح علم مصر.. قصة مصطفى مبارك الحاصل على 3 درجات بكالوريوس بأمريكا
أخبار المحافظات

بوشاح علم مصر.. قصة مصطفى مبارك الحاصل على 3 درجات بكالوريوس بأمريكا
"قرار بمنع التعامل وطعن قضائي".. مستجدات أزمة وقف "الأمير مصطفى عبد المنان"
حوادث وقضايا

"قرار بمنع التعامل وطعن قضائي".. مستجدات أزمة وقف "الأمير مصطفى عبد المنان"

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

إلهام شاهين وليلى علوي ومصطفى شعبان.. 25 صورة من عزاء عبدالرحمن أبو زهرة
"قرار بمنع التعامل وطعن قضائي".. مستجدات أزمة وقف "الأمير مصطفى عبد المنان" بدمياط
- مصراوي يكشف سر زيارة سيد عبد الحفيظ لهولندا