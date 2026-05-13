تصوير- أحمد مسعد:

وصل النجم مصطفى شعبان، منذ قليل، مراسم عزاء الفنان القدير عبدالرحمن أبو زهرة المقام مساء اليوم الأربعاء بمسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس.

وحضر عدد من نجوم الفن عزاء عبدالرحمن أبو زهرة صاحب الشخصية الشهيرة المعلم سردينة من بينهم أيمن عزب وفردوس عبدالحميد ومفيد عاشور.

عزاء عبدالرحمن أبو زهرة

كان أحمد أبو زهرة نجل عبد الرحمن أبو زهرة، أعلن عن موعد ومكان العزاء، وذلك عبر حسابه الخاص على موقع "فيسبوك"، وكتب: "تلقي العزاء في الفقيد بمسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس قاعة السلام غدًا الأربعاء 13 مايو إن شاء الله".

جنازة عبدالرحمن أبو زهرة

وشيعت جنازة الفنان الراحل من مسجد الشرطة بالشيخ زايد عقب صلاة الظهر، وفقا لوصيته، حيث مر جثمانه من أمام مسجد الحسين والمسرح القومي بالعتبة في مشهد وداع مؤثر.

ورحل عن عالمنا الفنان الكبير عبد الرحمن أبو زهرة بعد صراع طويل مع المرض.

وكان الراحل قد عانى خلال الفترة الأخيرة من تدهور في حالته الصحية، بعد إصابته بمضاعفات مرتبطة بفيروس كورونا، ما أدى إلى معاناته من مشاكل في الجهاز التنفسي ونقله للمستشفى لتلقي العلاج.

