لماذا زار نتنياهو الإمارات سرا خلال حرب إيران؟

كتب : وكالات

08:36 م 13/05/2026 تعديل في 09:30 م

نتنياهو

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأربعاء، أن نتنياهو أجرى زيارة سرية إلى الإمارات خلال الحرب مع إيران، والتقى خلالها رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وقال المكتب إن الزيارة أسفرت عن "اختراق تاريخي" في العلاقات بين إسرائيل والإمارات، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

رئيس الموساد يزور الإمارات

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" ذكرت في وقت سابق الأربعاء أن رئيس جهاز الموساد دافيد برنياع زار الإمارات أيضًا خلال الحرب للمساعدة في تنسيق العمليات العسكرية. ونقلت الصحيفة عن مسؤولين وشخص مطلع على الأمر أن برنياع زار الإمارات مرتين على الأقل للتنسيق المرتبط بالحرب.

ووصفت الصحيفة تلك الزيارات بأنها مؤشر على تعزز الشراكة بين أبوظبي وتل أبيب، مشيرة إلى أن برنياع أجرى زيارات سرية إلى الدولة الخليجية في مناسبتين منفصلتين خلال شهري مارس وأبريل.

التنسيق الأمني بين الإمارات وإسرائيل

وبحسب التقرير، حافظت الإمارات وإسرائيل على تنسيق أمني وثيق طوال فترة الحرب. كما أكد السفير الأمريكي مايك هاكابي أن إسرائيل أرسلت بطاريات "القبة الحديدية" وعشرات العسكريين إلى الإمارات لتشغيلها والدفاع عن البلاد من الهجمات الإيرانية.

نتنياهو حرب إيران الإمارات إسرائيل

