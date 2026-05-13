ألقت أجهزة الأمن بالقليوبية القبض على عاطل متهم بإنهاء حياة والده طعنًا داخل منزل الأسرة بعزبة رستم بمدينة شبرا الخيمة، عقب مشاجرة أسرية نشبت بينه وبين والدته، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.

بلاغ بوصول جثة إلى المستشفى

وتلقى مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية ورئيس مباحث المديرية إخطارًا من رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، يفيد بورود بلاغ من مستشفى ناصر العام بوصول المدعو «محمد. م. ع» 55 عامًا، جثة هامدة إثر إصابته بطعنة نافذة في الصدر.

خلافات أسرية تحولت إلى مأساة

وانتقلت قوة من مباحث القسم إلى مكان الواقعة، وبالفحص والتحريات تبين أن وراء ارتكاب الجريمة نجل المجني عليه «أحمد. م» 28 عامًا، عاطل ومقيم بعزبة رستم بدائرة القسم، وذلك عقب نشوب مشادة كلامية بينه وبين والدته بسبب خلافات أسرية تطورت إلى مشاجرة داخل المنزل.

الأب حاول تهدئة الموقف فلقى مصرعه

وكشفت التحريات أن المتهم أشهر سلاحًا أبيض في وجه أسرته، وعندما تدخل والده لتهدئة الموقف ومحاولة احتواء الخلاف، باغته المتهم بطعنة نافذة في الصدر، ليسقط الأب غارقًا في دمائه وسط حالة من الصدمة والانهيار بين أفراد الأسرة والجيران، قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة متأثرًا بإصابته.

هروب المتهم واعترافه بالجريمة

وأضافت التحريات أن المتهم فرّ هاربًا عقب ارتكاب الواقعة، إلا أن الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبطه، وبمواجهته أقر بارتكاب الجريمة، مبررًا ذلك بحدوث مشادة لحظية داخل الأسرة وتدخل والده أثناء حالة من الانفعال الشديد.

فحص الحالة النفسية للمتهم

وأشارت بعض التحريات الأولية إلى أن المتهم كان يعاني من اضطرابات نفسية خلال الفترة الماضية، ويُقال إنه كان يتلقى علاجًا لحالات من التوتر العصبي ونوبات تشنج، إلا أن تلك المعلومات ما زالت محل فحص وتحقيق للتأكد من صحتها.

قرار النيابة

وتم تحرير محضر بالواقعة، فيما تولت النيابة العامة التحقيق، وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع التصريح بدفن الجثمان عقب الانتهاء من أعمال الصفة التشريحية.