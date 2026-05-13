أعلن السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، عاد بسلامة الله، إلى أرض الوطن مساء اليوم الأربعاء، بعد زيارة شملت كلًا من جمهورية كينيا وجمهورية أوغندا.

تفاصيل جولة الرئيس السيسي الإفريقية

أوضح المتحدث الرسمي، في بيان رسمي، أن الرئيس السيسي شارك خلال زيارته إلى كينيا في أعمال قمة إفريقيا - فرنسا، إذ أجرى عددًا من اللقاءات مع قادة الدول الأفريقية والمسؤولين الدوليين المشاركين في القمة، في إطار تعزيز العلاقات والتعاون المشترك.

واختتم السفير محمد الشناوي، "البيان" بأن الجولة شملت زيارة إلى جمهورية أوغندا، إذ عقد الرئيس السيسي مباحثات ثنائية مع الرئيس الأوغندي، تناولت سبل دعم التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.

