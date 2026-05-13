قررت محكمة جنح القاهرة الجديدة، المنعقدة اليوم الأربعاء، تأجيل محاكمة الناشط السياسي أحمد دومة لاتهامه بنشر أخبار كاذبة من شأنها تكدير السلم العام، لجلسة 3 يونيو المقبل للحكم.

محاكمة أحمد دومة في اتهامه بنشر أخبار كاذبة

وكانت النيابة قررت حبس "دومة" في القضية رقم 2449 لسنة 2026، المتهم فيها بنشر مقال صحفي يتضمن بيانات وأخبار كاذبة من شأنها تكدير السلم العام وإثارة البلبلة.

حبس أحمد دومة 4 أيام

وفي وقت سابق، أمرت نيابة أمن الدولة بحبس أحمد دومة، الناشط الحقوقي، على ذمة التحقيقات، وذلك في أعقاب توجيه اتهامات له تتعلق بنشر أخبار كاذبة.

اقرأ أيضا

ذهب لحل خلاف ابنته فعاد جثمانا.. تفاصيل مأساة أب في الهرم

تزوج الأم بتذكرة "آيس" و واقع ابنتها في غرفة واحدة.. "شياطين بولاق" في انتظار عشماوي

الداخلية: مقتل عنصر إجرامي وضبط مخدرات وأسلحة بـ111 مليون جنيه