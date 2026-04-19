في 10 دقائق.. مشروب طبيعي يحسن المزاج والطاقة

كتب : شيماء مرسي

12:00 م 19/04/2026

الاستماع إلى الموسيقى وممارسة الرياضة الخفيفة أو الاستحمام بمياه يمكن أن يكون لها تأثير فوري على الطاقة في غضون 5 إلى 10 دقائق فقط.

كشف الدكتور رومان بريستانسكي خبير التغذية الروسي، عن بعض الأطعمة التي تمنح الجسم شعورا سريعا بالراحة أو السعادة، لكنها تأثيرها قصير المدى ولا تدعم المزاج بشكل دائم.

وهناك أطعمة قادرة على منح الجسم دفعة فورية من الطاقة وتعزيز الشعور بالسعادة على المدى الطويل.

والشاي الأخضر يتصدر هذه القائمة بفضل تأثيره المزدوج على النشاط الذهني والمزاج، وفقا لـ "radio1".

كيف يسهم الشاي الأخضر في تحسين المزاج؟

يحسن الشاي الأخضر جيدا المزاج، نظرا لاحتوائه على نسبة عالية من الثيانين، وهو حمض أميني يساعد على امتصاص السيروتونين وإعادة امتصاصه.

السيروتونين هو الهرمون المسؤول عن المزاج الإيجابي والنظرة المتفائلة للحياة، ما يجعل للشاي الأخضر تأثيرا مهدئا ومنشطا في الوقت ذاته.

كم كمية الشاي الأخضر المثالية لتحسين المزاج؟

يكفي تناول كوب أو كوبين من الشاي الأخضر جيدا، بشرط تحضيره بالماء عند درجة حرارة 85–90 مئوية وليس بالغليان، للحصول على أفضل تأثير على المزاج والطاقة دون مرارة أو فقدان للمركبات المفيدة.

هل يمكن للشوكولاتة تحسين المزاج؟

إذا كانت قطعة الشوكولاتة ضمن الحد اليومي للسعرات الحرارية المتناولة، يمكن تناولها باعتدال للمساعدة في تحسين المزاج، إذ تحتوي على مركبات ترفع مستويات السيروتونين وتمنح شعورا بالراحة والبهجة مؤقتا.

لماذا لا تمنح الدهون شعورا بالسعادة مباشرة؟

الدهون ليست مصدرا مباشرا للسعادة؛ فهي توفر طاقة كبيرة ضرورية لإنتاج هرموني الإستروجين والتستوستيرون، بينما تؤدي الكربوهيدرات الدور الرئيسي في تحفيز الشعور بالسعادة.

ويمكن اعتبار الدهون هنا كمادة مصاحبة تدعم وظائف الجسم الأساسية، لكنها لا ترفع المزاج بنفس الطريقة التي تفعلها الكربوهيدرات.

