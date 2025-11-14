الشامات وسرطان الجلد.. كيف تكتشف العلامات المبكرة؟

توجد الشامات لدى الجميع، لكن بعضها قد يشكل خطرا صحيا حقيقيا، خاصة فيما يتعلق بأخطر أنواع سرطان الجلد العدوانية، المعروف بالورم الميلانيني، لكن كيف يمكن التعرف على الشامات الخطرة مبكرا؟

وفقا لوكالة "فيستي. رو" الروسية، إليك أهم أماكن الجسم التي يجب فحصها بانتظام:

القدمين واليدين

الورم الميلانيني في هذه المناطق يكون عدوانيا وغالبا ما يُشخص متأخرا بسبب موقعه غير المألوف.

فروة الرأس

صعوبة ملاحظة التغيرات بنفسك تجعل الاستعانة بشخص آخر أمرا ضروريا للفحص الدوري.

ظهر الرجال

أكثر الأماكن شيوعا للورم الميلانيني، ومن الصعب مراقبته بشكل فردي.

تحت الأظافر

يظهر على شكل خط داكن أو ورم دموي، ما يتطلب الانتباه الشديد.

العلامات التحذيرية التي تستدعي الذهاب للطبيب فورا:

تغير الشامة خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة.

ظهور شامة جديدة بعد سن الثلاثين.

نزيف من دون أي صدمة.

حكة، ألم، أو التهاب حول الشامة.

ويشير الأطباء إلى أن الكشف المبكر عن سرطان الجلد يزيد من فرص الشفاء إلى نحو 90٪، ما يجعل مراقبة البشرة والاهتمام بالفحص الدوري خطوة أساسية للوقاية والحماية من أخطر أنواع الميلانوما.

