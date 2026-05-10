كشفت الدكتورة ألكسندرا نؤوموفا طبيبة الأورام الروسية أن الورم الميلانيني يعد أحد أكثر أورام الجلد عدوانية، ومع ذلك، اكتشافه في مرحلة مبكرة يزيد بشكل كبير من فرص العلاج.

ما هو الورم الميلانيني؟

هو سرطان خبيث ينشأ من الخلايا الصباغية المسؤولة عن إنتاج صبغة الميلانين في الجلد.

هل يصاب الأطفال بالورم الميلانيني؟

يتم اكتشاف الورم الميلانيني عند الأطفال بمعدل أقل مقارنة بالبالغين، لكن مراقبة حالة الجلد مهمة في أي عمر دون استثناء.

والهدف من هذه المراقبة هو الكشف المبكر عن أي تغيرات في الجلد.

كيف تميز الشامات الطبيعية عن الخطيرة؟

عادة ما تكون الشامات الحميدة متماثلة الشكل، بحيث إذا قسمناها إلى نصفين، يظهر كل نصف مشابها للآخر.

وتتميز هذه الشامات بخطوط ناعمة وواضحة وحدود منتظمة، أما إذا لوحظ عدم تماثل بين النصفين أو وجود حدود غير مستوية أو ضبابية، فقد يكون ذلك علامة مقلقة تشير إلى احتمال وجود تغير مرضي يستدعي تقييما طبيا، وفقا لـ "mayoclinic".

متى يجب القلق بشأن تغير لون الشامات؟

ظهور تغيرات في لون الشامة، مثل البني والأسود والرمادي أو اللون الضارب إلى الحمرة، أو أي تغير في اللون مع مرور الوقت، يستدعي تقييما طبيا فوريا.

وهذه التغيرات تشير إلى وجود نمو غير طبيعي أو عملية مرضية تحتاج إلى متابعة دقيقة.

هل حجم الشامة مهم في تقييم المخاطر؟

يجب مراقبة التكوينات الجلدية التي يزيد حجمها عن 6 ملم، خاصة إذا لاحظنا تضخمها مع مرور الوقت، ومع ذلك، يجب مراعاة أن الورم الميلانيني يتطور أيضا في التكوينات الأصغر حجما، لذلك لا يستبعد أي حجم عند تقييم المخاطر.

ما العلامات التحذيرية التي تشير إلى خطورة الشامات؟

أي تغييرات تحدث بمرور الوقت، مثل زيادة النمو أو تغير الشكل أو اللون أو ظهور الحكة والنزيف أو القشور، لها أهمية تشخيصية كبيرة.

وتعتبر ديناميكية التغير واحدة من عوامل الخطر الرئيسية، كما تعد علامة إضافية مقلقة وجود شامة واحدة تختلف بشكل واضح عن باقي الشامات في المظهر، إذ يتطلب هذا الفارق إجراء فحص إضافي للتأكد من سلامتها.

ما العوامل التي تزيد من خطر الإصابة بالورم الميلانيني؟

تشمل عوامل الخطر وجود عدد كبير من الشامات (أكثر من 50 شامة) ونمط جلدي فاتح وزيادة الميل للإصابة بحروق الشمس، بالإضافة إلى وجود تاريخ عائلي للإصابة بسرطان الجلد.

كما يزيد التعرض الشديد أو المتكرر للأشعة فوق البنفسجية، بما في ذلك حروق الشمس المتكررة من احتمال تطور الورم الميلانيني.

