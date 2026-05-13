الكرملين: زيارة ترامب إلى روسيا ليست حاليا على جدول الأعمال

كتب : وكالات

03:02 ص 13/05/2026

دونالد ترامب وفلاديمير بوتين

أعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى روسيا ليست حاليا على جدول الأعمال، بعد تصريحات ترامب التي لم يستبعد فيها إمكانية زيارة روسيا.

جاءت تصريحات بيسكوف ردا على سؤال حول ما إذا كان الكرملين يقوم بأي تحضيرات لزيارة الرئيس الأمريكي، إذ قال: "لا، مثل هذه الزيارة ليست حاليا على جدول الأعمال لا توجد حاليا أي تحضيرات جارية لزيارة وفد أمريكي إلى موسكو".

يأتي هذا بعد تصريحات بيسكوف التي أكد فيها أن دعوة الرئيس بوتين لترامب لزيارة موسكو لا تزال قائمة، إذ أن الرئيس الروسي سيكون سعيدا باستقبال نظيره الأمريكي.

وأضاف بيسكوف حينها، أن بوتين يذكر ترامب بهذه الدعوة في كل مكالمة هاتفية.

في المقابل، لم يستبعد ترامب إمكانية زيارته لروسيا هذا العام في إطار الجهود لتسوية النزاع في أوكرانيا.

وأوضح ترامب أثناء حديثه مع الصحفيين: "أنه سيفعل كل ما هو ضروري"، مشيرا إلى أنه نجح بالفعل في تحقيق تسوية لثمانية نزاعات.

وأشار بيسكوف في تصريحات سابقة له هذا الأسبوع إلى أن العلاقات الثنائية بين موسكو وواشنطن لا تزال عند أدنى مستوياتها.

وقال: "لا توجد أي تحركات في العلاقات الثنائية، فهي لا تزال عند الصفر"، مضيفا أن واشنطن مطالبة باتخاذ خطوات في هذا الاتجاه، إلا أنها لم تفعل ذلك بعد.

كان آخر اتصال هاتفي بين الرئيسين قد جرى في 29 أبريل الماضي، واستمر لأكثر من ساعة ونصف، وناقش خلاله الملفات الساخنة، وعلى رأسها ملف إيران والتسوية في أوكرانيا.

وأفاد مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، أن المحادثة كانت صريحة وعملية، وأن الزعيمين توصلا إلى تفاهمات حول ضرورة إنهاء النزاع، وفقا لروسيا اليوم.

